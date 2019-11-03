В Париже состоялось открытие выставки «Русское зарубежье. Великие соотечественники»

Главный редактор корпорации «Российский учебник» представил первый том книги с сотней биографий выдающихся россиян, оказавшихся в XX веке в эмиграции.

31 октября в Российском центре науки и культуры в Париже состоялась выставка и тематический круглый стол «Русское зарубежье. Великие соотечественники». Мероприятия являются частью масштабного проекта, которое включает экспозиции, издание книг, проведение онлайн-площадок, лекций и других образовательных программ. Проект направлен на сохранение и распространение исторической памяти о выдающихся соотечественниках, оказавшихся в XX веке в эмиграции.

В мероприятии приняло участие около 60 человек, среди которых – представители зарубежной русской диаспоры и эксперты из числа проживающих во Франции известных соотечественников. Организатором круглого стола выступил директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Париже Константин Волков. В дискуссии приняли участие Председатель Российского музыкального общества в Париже и ректор Парижской русской консерватории имени Сергея Рахманинова Петр Шереметев, председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции Георгий Шепелев, научный руководитель проекта «Русское зарубежье. Великие соотечественники», сотрудник Института российской истории РАН, главный редактор корпорации «Российский учебник» Руслан Гагкуев, продюсер проекта, председатель исполнительного комитета Международного союза приборостроителей и специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям, инициатора проекта, Геннадий Попов.

По словам организаторов, представление проекта в Париже сильно отличается от того, которое проходило в России, при этом также вызвало живой отклик со стороны гостей мероприятия.

«В России мы проводили несколько презентаций, в том числе в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына. Во Франции отношение к проекту, можно сказать, оказалось более личным. Для нас приятно встретиться и пообщаться с людьми, которые были знакомы с героями нашего альбома и у которых сохранились материалы, полезные для продолжения биографий известных соотечественников в рамках проекта. Для нас ценна такая обратная связь, поскольку мы получили важные предложения по развитию проекта. Прозвучало множество прекрасных имен и предложений рассказать о других наших соотечественниках, которых необходимо представить во втором томе», – рассказал научный руководитель проекта «Русское зарубежье. Великие соотечественники», сотрудник Института российской истории РАН, главный редактор корпорации «Российский учебник» Руслан Гагкуев.

В рамках презентации проекта состоялось открытие выставки работ художника и автора идеи проекта Леонида Козлова. Эти картины вошли в первый том альбома, а также во второй, который готовится к выходу:

«В данный момент при поддержке «Российского учебника» идет подготовка второго тома «Русское зарубежье. Великие соотечественники», который планируем завершить к концу 2019 года. В этот том войдет еще 100 биографий о наших выдающихся соотечественниках. Среди них – лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов, великий князь, военачальник русской армии Первой мировой войны Николай Николаевич, лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм, социолог и философ Питирим Сорокин и многие другие выдающиеся представители науки и культуры», – рассказал Руслан Гагкуев.

По словам эксперта, в дальнейшем совместно Институтом русского языка им. А.С. Пушкина планируется развитие одноименного интернет-проекта о выдающихся советских и российских деятелях, которые оказались в эмиграции. Данный проект позволит узнать о них всем желающим и тем, кто интересуется данной темой.

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