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03 октября, четверг
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Уфа. Башкортостан
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16:55
Медведев уволил главу Росгидромета
15:15
В Уфе возникли перебои с поставками лекарства от рассеянного склероза
13:50
Альберт Мухамедьяров: информация о розовых котлетах в школах — заказная пиар-акция конкурентов
12:45
За парковку на газонах в Башкирии наложено более 20 тысяч штрафов на 25,7 млн рублей
10:54
Муниципалитеты Башкирии смогут договариваться с недропользователями о компенсациях
09:32
Долг потребителей перед «Уфаводоканалом» превышает 1,8 млрд рублей
08:43
В службах скорой помощи Башкирии проводятся внеплановые проверки Гострудинспекции
02/10
Для Уфы купят мобильную станцию для контроля за качеством воздуха
02/10
Радий Хабиров создал Фонд развития гражданского общества с бюджетом 140 млн рублей
02/10
Мэрия Уфы закажет дополнительный проект реконструкции сквера Волна в Затоне
02/10
«Столото» ищет победителя лотереи из Башкирии, выигравшего 18 млн рублей
02/10
Вакантный мандат в Курултае Башкирии получит президент ТПП Тимур Хакимов
02/10
Минздрав Башкирии готовит укрупнение медучреждений
02/10
Вторая ОЭЗ в Башкирии может появиться между Нефтекамском и Агиделью
01/10
Радий Хабиров планирует клинику в Затоне стоимостью 20 млрд рублей
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(обновлено: 03.10.2019)
Российский учебник. Релизы
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«Пусть погибнут сотни, но восторжествует истина»
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Прощание с Марком Захаровым
Кадры церемонии в театре «Ленком»
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Прощание с Жаком Шираком
Кадры траурной церемонии в парижской церкви Сен-Сюльпис
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Как складывалась карьера Моники Беллуччи
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Самые яркие моменты российского этапа гонок
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Иностранцев, желающих поработать в РБ, выводят из тени
Оплатить вывоз мусора можно на сайте Эко-Сити
Жители юга, юго-востока Башкирии могут оплатить вывоз мусора на сайте регионального оператора
По итогам бизнес-форума ШОС и БРИКС
будет создана мировая дискуссионная площадка по развитию малого и среднего бизнеса
21 октября в Москве
пройдет пятый благотворительный концерт «Дмитрий Хворостовский и друзья – детям»
Большой OFF-ROAD Volkswagen в Уфе
«Автоцентр Керг Уфа» провел одно из самых ярких событий осени
«Башспирт» подвёл первые итоги новой стратегии
Совет директоров госхолдинга обсудил итоги работы в первом полугодии
Читайте «Коммерсантъ в Башкортостане» на страницах…
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия