Центральный аппарат СКР подключился к расследованию убийства начальника Центра «Э» по Ингушетии

Криминалистов центрального аппарата СКР примут участие в расследовании убийства руководителя Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщается на сайте комитета. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия), а также подпунктам «а» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Накануне вечером в районе дома 2, корпус 1 на улице Академика Анохина неизвестный застрелил Ибрагима Эльджаркиева, а также его брата Абдулахмеда 1988 года рождения. По информации СКР, преступник совершил не менее 10 выстрелов в мужчин.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, версии, мотивы убийства, ведется поиск подозреваемого»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, сообщении о стрельбе по вышеупомянутому адресу поступило около 18:30. По предварительным данным, на которые ссылается РЕН ТВ, между двумя группами мужчин произошел конфликт возле подъезда, после чего злоумышленники расстреляли оппонентов, сели в автомобиль и скрылись. Очевидцы, на которых ссылается «Пятый канал», видели на месте ЧП мужчину в красно-черной куртке. Они сообщили, что неизвестный был в маске, он появился из-за угла и открыл огонь. Источник «Интерфакса» сообщил, что орудие убийства пока найти не удалось, однако преступник предположительно стрелял из пистолета Макарова, на месте найдены гильзы от патронов калибра 9мм.

На опубликованном видео преступления видно, что первым убийца стреляет в полицейского, когда тот ждет, пока его спутники паркуют машину. По словам источника агентства, убийца действовал в одиночку и добил жертв контрольными выстрелами в головы. По предварительным данным следствия, убийство не связано со служебной деятельностью полицейских.Отрабатывается версия, что преступление — результат разборок внутри ингушской диаспоры.В Ингушетии после недавнего покушения Ибрагим Эльджаркиев находился под госзащитой, в Москве телохранителя с ним не было.