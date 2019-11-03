Нейросеть заговорила голосами знаменитостей

Компания Тимура Бекмамбетова научила нейросеть говорить голосами знаменитостей. Проект Vera Voice анализирует речь любого человека, например, артиста и озвучивает его голосом любые тексты. Разработчики отмечают, что уже создали инструмент для защиты прав обладателей голоса и готовы отслеживать голосовых клонов-мошенников. Как именно это будет реализовано, они не сообщили. Известно, что со знаменитостями заключат договоры о партнерстве. Как можно применить технологию и какие риски она несет? Разбирался Илья Сизов.

Маркетологи давно поняли, что использование медийных персонажей в проектах неизменно привлекает внимание аудитории к продукту и, как следствие, приумножает выручку. Россиянам не в новинку слушать правила поведения на борту самолета, озвученные Гариком Харламовым, или ехать в машине, где штурманом выступает голос Михаила Боярского или рэпера Басты.

Правда, расходы на проект от привлечения звезд разной величины также возрастают: и гонорар надо заплатить, и под график знаменитости подстроиться. К некоторым подобраться почти невозможно. Но создателям проекта Vera Voice удалось.

Ни Владимир Путин, ни Владимир Познер, ни Ксения Собчак лично в проекте не участвовали — нейросеть добралась до многочисленных записей их голосов, которые нетрудно найти в сети, и научилась имитировать тембр, интонации и прочие нюансы речи знаменитостей. В теории озвучить так можно что угодно, в том числе то, что обладатели голосов ни при каких обстоятельствах произносить не хотели бы. При этом создатели проекта уверяют, что определить, синтезированная запись или оригинальная, технически возможно, но как именно — не уточняют.

Случаи распространения фейк-ньюс могут участиться, но это меньшее из всех возможных негативных последствий, отметил технический директор российского офиса Trend Micro Михаил Кондрашин: «Не стоит полагать, что новые технологии могут угрожать только популярным личностям.

Образцы голоса могут быть украдены у кого угодно.





Например, при помощи вредоносной программы в телефоне, голосового помощника и других ненадежных средств передачи голоса. Злоумышленники уже собирают образцы голоса в преддверии введения биометрической аутентификации. При наличии таких программ они будут делать массивы данных, чтобы потом осуществлять свои мошеннические звонки. И когда вы будете слушать голос какого-то родственника, знакомого, которые вас будут побуждать к каким-то действиям, это может навредить».

ИТ-специалисты обеспокоены: потенциально опасные разработки день ото дня становится все доступнее и каждый может попасть в зону риска. Директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин уверен, что массовое использование нейросетей для синтеза голоса куда ближе, чем кажется на первый взгляд: «Обучение нейронных сетей сейчас идет на том же оборудовании, на котором все майнили биткойны. Сейчас все будут заниматься обучением нейронных сетей. Сначала нейронная сеть обучается тому, как это в принципе делать на произвольных данных.

Последовательность звуков – это тот же бит.

Их надо выстраивать – и нейросеть сначала будет делать это без использования интонации, нюансов, по которым можно определять человека. Потом при помощи голоса конкретного человека уже предобученная нейронная сеть будет настраиваться на определенные интонации».

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Впрочем, снизить риск быть жертвой мошенников все же возможно. Чтобы не допустить катастрофы, опрошенные "Ъ FM" эксперты не советуют банкам проводить операции, полагаясь только на биометрические данные своих клиентов, особенно — голос. Обычным же людям не рекомендуется устанавливать на свои гаджеты приложения от неизвестных разработчиков. А общаясь с кем-то из знакомых по телефону, стоит на всякий случай задавать собеседнику кодовый вопрос, ответ на который знает только этот человек.

Летом технологию по синтезу голоса представил Facebook — разработчики научили нейросеть говорить голосом Билла Гейтса. В сентябре о похожей разработке рассказали в Amazon. Голосовой помощник компании Alexa может общаться со своими владельцами голосом актера Сэмюэля Л. Джексона, а к следующему году освоит речь и других знаменитостей.