Автобусы не дадут водителям зазеваться

Столичный «Мосгортранс» начал тестировать новейшую технологию контроля движения автобусов: нейронная сеть с помощью камер в кабине анализирует мимику лица, положение зрачков и движения век водителя. Если система решит, что работник устал, его предупредят световым и звуковым сигналом или снимут с маршрута. Похожую систему развивает и «Яндекс»: до конца года планируется оснастить 5 тыс. машин такси камерами, следящими за водителями. Эксперты говорят, что технологию еще нужно дорабатывать.

О начале применения новой технологии вчера сообщил портал мэрии Москвы и пресс-служба «Мосгортранса». На 36 маршрутах, работающих на северо-востоке столицы, в кабине автобусов установили камеры, следящие за лицом водителя. Нейросеть анализирует полученные данные, контролируя движение век, положение зрачков, изменение мимики лица, частое зевание. Система также «видит», если водитель смотрит в телефон. В критической ситуации в кабине сработает сигнал и световая сигнализация. «Система автоматически сообщит информацию диспетчеру,— рассказали в мэрии.— Он в свою очередь проверит инцидент, посмотрев последнюю запись с камеры. При необходимости водителя снимут с маршрута и направят на обследование». «Благодаря системе онлайн-контроля над водителем мы сможем уменьшить количество аварий»,— рассказал директор службы информационных технологий и связи «Мосгортранса» Дмитрий Ерзамаев.

Система распознавания лиц в последние годы активно применяется в Москве. Весной 2018 года власти начали использовать камеры для задержания в метро и на вокзалах лиц, находящихся в федеральном розыске (“Ъ” рассказывал про это). В марте 2019 года судебные приставы объявили, что начинают по городским камерам вычислять и задерживать злостных должников. Нейросеть используется также ЦОДД для отбраковки фотографий автомобилей, неправильно распознанных дорожными камерами. Камеру по контролю работы водителей «Яндекс» продемонстрировал в мае 2019 года: нейросеть считывает 68 ключевых точек лица водителя, анализируя частоту моргания и наклон головы. Если водитель, по мнению системы, устал, ему приходит оповещение на смартфон, прием заказов ограничивается. Сейчас технология тестируется на 90 машинах партнеров «Яндекс.Такси». Ранее компания обещала к концу 2019 года оснастить такими камерами 5 тыс. автомобилей. Ежемесячно составляется список самых злостных нарушителей, к ним применяются дисциплинарные меры.

Технология контроля водителей не нова и уже хорошо себя зарекомендовала, говорит гендиректор Центра речевых технологий Дмитрий Дырмовский (ЦРТ, производит в том числе системы распознавания лиц). «Понятно, что любая нейросеть может давать ложные срабатывания, но лучше уж лишний раз в кабине сработает лампочка, чем водитель заснет в дороге»,— говорит он. В пресс-службе ЦРТ добавили, что некоторые автопроизводители уже включают подобные системы в стандартный пакет оснащения. Пять-шесть лет назад подобные системы во время испытаний камеры регулярно «пропускали» засыпающих водителей, рассказал “Ъ” координатор проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко. «Сейчас, уверен, технологии шагнули далеко вперед и способны на большее,— говорит он.— Но если власти захотят подобные системы поставить на грузовики, то только за свой счет. Перевозчики за это платить не должны, мы и так несем огромные расходы».

«Я не против новых технологий, но пока к этой системе очень много вопросов,— говорит президент Московского транспортного союза Юрий Свешников.— Допустим, диспетчер понимает, что водитель засыпает. Что дальше? Высаживать всех пассажиров на ближайшей остановке, а автобус грузить на эвакуатор? А расписание потом как восстановят? Будет ли камера корректно считывать поведение водителя ночью в темной кабине? Пока что производители на эти вопросы ответа не дают». Он напомнил, что существуют нормы по труду и отдыху водителей, закрепленные приказом Минтранса №15 2004: через четыре часа нахождения за рулем нужно сделать 15-минутный перерыв, затем отдыхать каждые следующие два часа. «Если делать регулярный предрейсовый медосмотр водителей, контролируя режим труда и отдыха, то можно обойтись и без дорогостоящих нейросетей с камерами,— говорит он.— Обходились же без них в советское время, автобусы ездили, аварийность была невысокая».

В будущем к системе подключат все 8,4 тыс. автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев «Мосгортранса». Обяжут ли ставить такие системы остальных перевозчиков (они обслуживают 240 маршрутов, «Мосгортранс» — 800), в мэрии не сообщили. “Ъ” запросил стоимость оборудования, но ответа в «Мосгортрансе» не предоставили. В ГУП лишь уточнили, что планируется заключить трехлетний контракт на установку и обслуживание систем: подрядчика определят на открытом аукционе.

Иван Буранов