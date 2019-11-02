Микрокредиторам связывают руки

У россиян больше нельзя будет отнять квартиру за невыплату кредита. Микрофинансовым организациям запретили выдавать займы под залог жилья. Изменения вступили в силу с 1 ноября. Защитит ли эта мера граждан от недобросовестных финансистов? Об этом — Андрей Загорский.

Страшных историй о том, как россияне, взяв в МФО кредит до зарплаты на 50-100 тыс. руб., лишались квартиры и оказывались на улице, в СМИ появлялось более чем достаточно. Схема подобных комбинаций проста. В надежде, что в ближайшее время заем удастся вернуть, гражданин подписывает с микрофинансовой организацией договор, где в качестве залога фигурируют его кровные квадратные метры. А когда понимает, что предложенная ему ставка по кредиту в годовом выражении исчисляется трехзначной цифрой и расплатиться не получится, становится уже слишком поздно. В итоге недобросовестный кредитор за смешные деньги получает квартиру, которую можно продать в десятки раз дороже.

Теперь частные МФО больше не имеют права кредитовать население под залог жилой недвижимости. В этом смысле вступившие в силу поправки к законодательству в принципе должны расставить все точки над i. Но, как это часто бывает, все не так просто. Ведь в России продолжает существовать рынок нелегальных МФО, которые способны обходить любые запреты, отмечает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Появление такого закона вполне логично и оправданно. В МФО зачастую обращаются не от хорошей жизни.

Есть угроза того, что люди начнут заключать договоры с нелегальными кредиторам.

Тогда у Банка России не останется механизмов следить, что происходит с такими заемщиками. То есть риск того, что люди, остронуждающиеся в деньгах, захотят их взять под залог жилья, этим законом не устраняется. Кончено, в легальном поле опасность уменьшается, но часть таких займов все же может перейти в нелегальное поле»,

Кстати, многие эксперты полагают, что «черные» микрокредиторы вполне могут после вступления в силу новых поправок включать в договоры о займах пункт не о залоге, а, скажем, о дарении жилплощади. Мол, закон не нарушается, а положение о передаче квартиры в дар будет аннулировано после выплаты займа. Да мало ли к каким уловкам могут прибегнуть мошенники. Так что хочется напомнить тем, кому срочно понадобились деньги: как только речь заходит о вашей квартире, будьте особенно внимательны и осторожны. Кстати, большинство специалистов полагает, что никакого негативного воздействия на рынок легального микрокредитования введенный запрет не окажет. Такую точку зрения, в частности, высказал генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев:

«Я думаю, что в целом для кредитного рынка и в частности для МФО ничего драматического в этом нет. Не так уж и много микрофинансовых организаций, которые кредитуют под залог недвижимости, так что для большинства участников рынка это не является значимым событием. Думаю, что те компании, которые все-таки пытались специализироваться в этом сегменте, смогут как-то перепрофилироваться. Рынок МФО подвергся достаточно существенному реформированию. Те компании, которые строят сбалансированный микрофинансовый бизнес с правильным риск-менеджментом, понимали, что из-за введения новых правил нужно переориентироваться».

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Желающих брать займы в банках и в других финансовых организациях тем временем меньше не становится. По данным Минэкономразвития, в последнее время темпы прироста задолженности по кредитам в стране составляют 25% в год.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин неоднократно высказывал мнение, что на рынке потребительского кредитования надувается «пузырь», который может лопнуть в 2021 году. Это, по мнению министра, может привести к рецессии в экономике.