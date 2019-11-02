«Интерфакс»: Минобороны России подпишет новый контракт на Су-34 до конца года

Минобороны России планирует до конца этого года заключить новый контракт на поставку истребителей-бомбардировщиков Су-34 в базовой комплектации, сообщил «Интерфаксу» источник. По его словам, обсуждение договора уже находится на финальной стадии.

Источник также сообщил, что производство Су-34 не будут переносить из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре — основную площадку «Сухого», где сейчас выпускают истребители Су-35 и Су-57. Ранее о возможном переносе производства сообщил источник «Ведомостей».

«Это потребовало бы и крупных финансовых затрат, и серьезного перерыва в серийном производстве, минимум на полгода, так что такой вариант неприемлем»,— сказал он агентству.

Серийное производство Су-34 началось в 2005 году, в 2008-ом Минобороны подписало пятилетний контракт на поставку 32 бомбардировщиков. В 2012 году ведомство заключило еще один контракт на 92 самолет на сумму в 100 млрд руб. В этом году производитель должен завершить поставки по текущему контракту.

Су-34 применялись в ходе военной кампании в Сирии. По сообщению Минобороны, после участия в операциях истребителя-бомбардировщика иностранцы проявили заинтересованность в его приобретении.