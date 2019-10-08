Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска

Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Новосибирский авиазавод (НАЗ; входит в ОАК) практически завершил контракт 2012 года на 92 самолета на сумму около 100 млрд руб., всего завод построил для Минобороны 132 Су-34.

Новый контракт на 48 машин могут подписать в конце 2019-го — начале 2020 года, сказал собеседник газеты. По его словам, «дискуссия идет о том, стоит ли содержать производство полного цикла в Новосибирске, или же логичнее перевести сборку на основную площадку "Сухого" — завод в Комсомольске-на-Амуре». В НАЗе, где уже собирают элементы конструкции для Sukhoi SuperJet и Ту-160, могут оставить только агрегатное производство. В дальнейшем там также возможна сборка беспилотников «Охотник».

Напомним, «Ростех», который к весне 2020 года должен завершить полуторагодовой этап поглощения ОАК, подготовил для рассмотрения правительством три варианта развития корпорации. Среди них — сокращение производственных площадей, штата и конструкторских бюро, внедрение системы постпродажного обслуживания военных самолетов.

Подробности — в материале “Ъ” «"Ростех" рисует авиалинии».