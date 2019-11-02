Малайзия готова закупать российские самолеты вместо европейских

Малайзия намерена покупать самолеты, собранные в России, и отказаться от закупок в Европе из-за планов Евросоюза ограничить экспорт пальмового масла, заявил субботу премьер-министр страны Махатхир Мохамад.

«Мы будем закупать российские самолеты, а не ваши»,— сказал господин Мохамад на инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (цитата по ТАСС).

По словам премьер-министра, если ЕС снижает импорт малазийских товаров, то «мы сделаем тоже самое».

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что Москва и Куала-Лумпур обсуждают поставку самолетов МиГ-35 и Як-130. Позднее господин Мантуров сказал, что страны подписал «мягкий» контракт, то есть без оплаты аванса, на поставку десяти самолетов МС-21.

О том, с кем еще Россия заключила мягкий контракт на поставку МС-21, читайте в публикации ”Ъ”.