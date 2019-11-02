Трамп не исключил проведение переговоров с Си Цзиньпином с Айове

Президент США Дональд Трамп не исключил, что встреча с главой КНР Си Цзиньпином может состояться в американском штате Айова. Он добавил, что переговоры с Китаем по торговой сделке «продвигаются хорошо».

«Мы изучаем пару других возможных вариантов... Это может быть даже в Айове»,— сказал президент журналистам (цитата по AFP).

Напомним, Торговая война между США и Китаем началась летом 2018 года. Вашингтон и Пекин ввели в отношении друг друга пошлины, потери от которых с каждой стороны оценивались в $34 млрд.

В октябре 2019 года Вашингтон и Пекин по итогам очередного раунда торговых переговоров объявили о новом перемирии. В Вашингтоне заявили, что могут воздержаться от следующего повышения пошлин (не снижая действующие), Китай же пообещал вдвое увеличить покупки в США сои и другого продовольствия.

Подробнее — в материале “Ъ” «Разведка соей».