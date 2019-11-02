СМИ: китайская компания Fosun объявила о покупке бренда Thomas Cook

Китайская компания Fosun объявила о покупке обанкротившегося британского туроператора Thomas Cook и бренды отелей, связанные с ним, за £ 11 млн (порядка $14,15 млн), сообщил Reuters со ссылкой на заявление компании. Fosun отметила, что не планирует покупать зарубежные активы или компании, связанные с Thomas Cook.

По мнению Fosun, покупка туроператора поможет компании расширить свой бизнес (Fosun владеет французским туроператором Club Med), «опираясь на широкую узнаваемость бренда Thomas Cook и мощный импульс роста китайского выездного туризма». Купленные активы включают в себя товарные знаки, доменные имена, программное обеспечение и лицензии, а также связанные с Thomas Cook бренды отелей.

Напомним, старейший британский туроператор объявил о банкротстве 23 сентября. Было отменено бронирование билетов более чем для 600 тыс. отдыхающих по всему миру. Уход компании с рынка может привести к потере трети клиентов ее российских партнеров — «Интуриста» и «Библио-Глобуса».

О причинах ликвидации туроператора — в публикации “Ъ” «Thomas Cook завершил круиз».