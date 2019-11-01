«Альянс врачей» не пустили в сочинскую больницу из-за «провокаций»

Исполняющий обязанности главного врача больницы №5 города Сочи Геннадий Кормилицын рассказал о том, почему не впустил в медучреждение представителей межрегионального профсоюза «Альянс врачей». По словам господина Кормилицына, они отказались предъявить документы, вели себя вызывающе, провоцировали персонал на скандал, нарушили режим медицинского учреждения и мешали больным, в том числе ворвались в палату к человеку, который только что перенес операцию.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что попытка активистов движения «Альянс врачей» провести проверку сочинской больницы №5 окончилась неудачей. Персонал учреждения отказался пускать их внутрь.

Главврач медучреждения Геннадий Кормилицын заявил “Ъ-Кубань”, что накануне одна из работниц больницы сообщила ему о своем вступлении в «Альянс врачей». Она также потребовала предъявить для проверки внушительный список внутренних документов, многие из которых не подлежат разглашению: содержат коммерческую информацию и личные данные персонала. В ответ на отказ женщина пригрозила «проверкой». Через несколько дней в больнице появилась группа людей с камерами.

«По их поведению сразу было видно, что они настроены на поиск недостатков. Я попросил у них документы, предложил пройти в мой кабинет, чтобы обсудить, что это за проверка и как они намерены ее провести. Ведь если вы пришли с такой целью, есть регламент работы, маршрутизация. Если есть жалоба, я должен на нее ответить, подготовить документы. Но они категорически отказались. Документы не предъявили, скандалили, мол, мы тут сначала все снимем, а потом поговорим. По моему мнению, все это было явной провокацией»,- считает господин Кормилицын.

По его словам, представители «Альянса врачей» вызвали полицию, однако представители правоохранительных органов в ситуацию не вмешивались. После шести часов вечера, проверяющих попросили покинуть помещение, чтобы дать больным отдохнуть. В «Альянсе врачей» считают, что таким образом главврач пытался скрыть нарушения в больнице. Как сообщается на сайте организации, одной из причин выезда в больницу было подозрение на отсутствие там ряда лекарственных средств.

Как ранее писал “Ъ”, 18 октября этого года Кетовский районный суд Курганской области оштрафовал руководителей «Альянса врачей» Анастасию Васильеву и Анастасию Тарабрину за неповиновение полиции на одну тысячу рублей.

Василий Хитрых