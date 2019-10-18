Руководителей профсоюза «Альянс врачей» оштрафовали за неповиновение курганской полиции

Кетовский районный суд Курганской области оштрафовал руководителей межрегионального профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву и Анастасию Тарабрину за неповиновение полиции на 1 тыс. руб. каждую, сообщает пресс-служба суда.

Сотрудники полиции задержали председателя профсоюза и ее заместителя утром 17 октября в здании четвертого отделения Курганского областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавский. Женщины вместе с медиками и пациентами отказывались покидать больницу, которую по решению властей закрыли для подготовки к капитальному ремонту.

Анастасию Васильеву и Анастасию Тарабрину вместе с двумя медиками доставили в Кетовский отдел полиции. Через несколько часов сотрудников больницы отпустили без составления протоколов, а в отношении лидеров профсоюза были возбуждены административные дела по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В тот же день материалы дел передали в Кетовский районный суд. В результате обе были признаны виновными в совершении правонарушения и оштрафованы. Сами руководители свою вину отрицали.

Юлия Гарипова, Челябинск