Прокуратура после инцидента с SSJ 100 проверит выполнение профилактических мер против птиц в аэропорту Тюмени

Уральская транспортная прокуратура проверит выполнение норм орнитологического обеспечения в тюменском аэропорту Рощино, где 1 ноября из-за попадания птицы в двигатель экстренную посадку совершил пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) авиакомпании «Ямал».

«Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, также по части орнитологического обеспечения и профилактике по отпугиванию птиц»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе прокуратуры.

Самолет совершал рейс из Тюмени в Санкт-Петербург. После вылета у него произошел помпаж левого двигателя, который вышел из строя. Экипаж принял решение выработать топливо и вернуться в Тюмень. В результате инцидента никто не пострадал, резервный борт с пассажирами вылетел в пункт назначения.