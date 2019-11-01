У вылетевшего из Тюмени в Санкт-Петербург Superjet отказал двигатель

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал» готовится к аварийной посадке в аэропорту Тюмени после отказа одного из двигателей. Как сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона, на борту самолета находятся 80 пассажиров и 6 членов экипажа. Согласно сервису Flightradar24, самолет кружит около аэропорта «Рощино»
Сейчас самолет вырабатывает топливо. «Посадка самолета ожидается в течение полутора часов»,— сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании «Ямал».
По данным источника ТАСС, самолет с бортовым номером RA-89081 относительно новый, он был произведен в апреле 2017 года. «Самолет вылетел в 19:00 по местному времени и должен был прибыть в Санкт-Петербург в 20:00 мск»,— сказал собеседник агентства.
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