Superjet с отказавшим двигателем приземлился в Тюмени

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал», у которого во время перелета в Санкт-Петербург отказал один из двигателей, благополучно приземлился в аэропорту Тюмени Рощино. По данным ГУ МЧС по Тюменской области, на борту находились 80 пассажиров и 6 членов экипажа, в помощи они не нуждаются.
«Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет»,— рассказали ТАСС в авиационных службах региона. Из-за отказа двигателя самолет встречали на полосе представители экстренных служб. По информации «Ямала», причиной отказа двигателя у самолета стало попадание туда птицы.
Самолет совершал рейс из Тюмени в Санкт-Петербург. После вылета у него произошел помпаж левого двигателя, который вышел из строя. Экипаж принял решение выработать топливо и вернуться в Тюмень.
Самолет с бортовым номером RA-89081 был произведен в апреле 2017 года, сказал собеседник агентства.
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