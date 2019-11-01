Superjet с отказавшим двигателем приземлился в Тюмени

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал», у которого во время перелета в Санкт-Петербург отказал один из двигателей, благополучно приземлился в аэропорту Тюмени Рощино. По данным ГУ МЧС по Тюменской области, на борту находились 80 пассажиров и 6 членов экипажа, в помощи они не нуждаются.

«Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет»,— рассказали ТАСС в авиационных службах региона. Из-за отказа двигателя самолет встречали на полосе представители экстренных служб. По информации «Ямала», причиной отказа двигателя у самолета стало попадание туда птицы.

Самолет совершал рейс из Тюмени в Санкт-Петербург. После вылета у него произошел помпаж левого двигателя, который вышел из строя. Экипаж принял решение выработать топливо и вернуться в Тюмень.

Самолет с бортовым номером RA-89081 был произведен в апреле 2017 года, сказал собеседник агентства.