Деловое сообщество выходит из тени

Бизнес предложил властям провести новую амнистию. Деловое сообщество хочет избавить компании от наказания за уклонение от уплаты налогов в случае, если те решили работать «по-белому». Письмо с таким предложением организация «Деловая Россия» направила министру финансов Антону Силуанову. В нем говорится, что зачастую из-за недоверия к контрольным органам, бизнес вынужден уходить в тень.

Но если компании готовы сотрудничать с налоговой службой, их следует освободить от наказания за прошлые нарушения, заявил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Кроме того, по его словам, способствовать «обелению» могло бы и снижение количества самих налоговых проверок: «В ряде отраслей можно сделать систему, которая рассчитывает показатели среднеотраслевой нагрузки по налогам. Если компания в целом соответствует среднеотраслевому значению или несильно отклоняется, то это означает, что она или в “зеленой”, или в “желтой” зоне.

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Если сильно отклоняется, то есть платит гораздо меньше, чем другие, то она попадает в “красную” зону. Применительно к правоохранительной деятельности лучше сконцентрироваться как раз на тех компаниях, которые в “красной” зоне. Если это удастся провести в жизнь, пускай даже в виде эксперимента, то мы уже очень существенно продвинемся вперед в сфере “обеления” очень многих высококонкурентных отраслей экономики. Это примерно 50 отраслей. По некоторым из них высокий уровень недоплаты налогов — исчисляется десятками, даже сотнями миллиардов рублей в год.

Это уже достаточное основание для того, чтобы не трогать те компании, которые в “зеленой” и, может быть, даже в “желтой” зоне».

Предложение «Деловой России» появилось на фоне скандала вокруг дела бизнесмена Валерия Израйлита. Некоторое время назад он воспользовался законом «об амнистии капиталов», который должен был гарантировать беспрепятственное возвращение активов в Россию. Несмотря на это, против предпринимателя возбудили уголовное дело. Причем в основу обвинения легла налоговая декларация, которую по закону силовики использовать не могли.

Впрочем, разъяснение Верховного суда должно исправить эту ситуацию, считает налоговый юрист Артур Дулкарнаев. А вот в эффективности нового предложения бизнес-сообщества он сомневается: «Налоговая служба уже много лет планомерно работает с тем, чтобы “обелять” какие-то проблемные сферы и за счет этого пополнять бюджет. Предложение от проблемных компаний: мол, давайте мы раскроемся, а взамен не будем привлекаться к ответственности, — я думаю, будет не совсем конструктивно.

Это очень похоже на амнистию капиталов, которая сейчас проходит третий этап. Но все-таки там есть ключевая особенность: перед тем, как начать автоматический обмен финансовой информацией в налоговых целях, гражданам нужно предоставить какую-то возможность раскрыться, в этом есть объективная необходимость, чего нет в случае амнистии капиталов для юридических лиц. Поэтому я скептически настроен, не думаю, что это выльется в закон. Если упростить какие-то процедуры, начиная от регистрации, заканчивая контрольно-надзорными мероприятиями, возможно, действительно, будет интереснее вести дела в белую».

Ранее правительство подготовило законопроект о так называемой «регуляторной гильотине». Документ предусматривает отказ от устаревших и избыточных требований к бизнесу. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предлагал распространить действие закона на налоговый и валютный контроль. В правительстве обещали изучить это предложение.

Владислав Викторов