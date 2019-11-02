Под газовозом тронулся лед

ВЭБ.РФ, «Совкомфлот» и «Звезда» наконец подписали первый твердый контракт на строительство пилотного газовоза для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2». Судно должно быть сдано в 2023 году. Летом наблюдательный совет госкорпорации одобрил финансирование строительства 15 таких судов. Общий заем будет предоставлен примерно на $5 млрд, а ставка по лизингу составит 4,85%. Следующий твердый контракт, еще на четыре газовоза, ожидается до конца года. При этом, по данным “Ъ”, ВЭБ.РФ потребовал от «Роснефти» обеспечения на $4,5–6 млрд.

ВЭБ.РФ, «Совкомфлот» и «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка) подписали соглашение о финансировании строительства первого пилотного газовоза для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2», об этом сообщила госкорпорация. Одновременно, объявил «Совкомфлот», он подписал с НОВАТЭКом долгосрочный договор тайм-чартера на эксплуатацию судна. Всего набсоветом ВЭБа одобрено финансирование 15 таких судов. Их поставка будет синхронизирована с началом работы «Арктик СПГ 2». Летом “Ъ” сообщал, что финансирование строительства газовозов будет организовано по лизинговой схеме с участием ВЭБ.РФ (см. “Ъ” от 29 июля). Решение было одобрено в августе на наблюдательном совете ВЭБ.РФ. Глава госкорпорации Игорь Шувалов говорил, что НОВАТЭК получит заем примерно на $5 млрд. Он уточнял, что стоимость одного судна оценивается в $330 млн. Ставка по лизингу ВЭБ.РФ, по данным “Ъ”, для 15 судов составит 4,85%.

Правительство уже приняло решение субсидировать строительство газовозов, но не более чем на 20% относительно цены в Южной Корее. Как поясняли на прошлой неделе “Ъ” в Минпромторге, проект постановления об утверждении субсидий внесен в правительство и проходит согласование в аппарате правительства. Минфином РФ в рамках бюджетного планирования на 2020–2022 годы утверждены средства в 22,02 млрд руб., уточняли в Минпромторге.

По словам источников “Ъ”, ВЭБ.РФ запросил у «Роснефти» гарантии под строительство газовозов в размере $4,5–6 млрд.

В госкорпорации “Ъ” сообщили, что конкретные параметры сделки комментировать преждевременно, в «Роснефти» от комментариев отказались. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, отмечает, что требования по предоставлению гарантий — обычная практика при реализации крупных проектов.

То, что ВЭБ.РФ оценивает риски финансирования строительства газовозов выше, чем по другим совместным со «Звездой» проектам, вполне ожидаемо, и, предоставляя льготную низкую ставку, он вправе рассчитывать на реализацию акционерами верфи комплекса мер по снижению рисков, считает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В то же время, отмечает он, учитывая предоставление госсубсидий, а также то, что на начальном этапе «Звезда» будет фактически осуществлять сборку из крупных узлов, произведенных в Корее, требование фингарантий от акционеров представляется избыточным.

В начале года НОВАТЭК зарезервировал на «Звезде» места для строительства 15 судов «по рыночной цене» (см. “Ъ” от 11 января), но летом глава и совладелец компании Леонид Михельсон сообщил, что флот газовозов может быть расширен до 17 штук (см. “Ъ” от 10 июня). Первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский уточнял, что в случае увеличения объема заказов госкорпорация, возможно, по «аналогичной модели» профинансирует строительство еще двух газовозов.

В апреле «Звезда» и «Совкомфлот» подписали контракт на строительство первого пилотного газовоза (см. “Ъ” от 9 апреля). Как уточняла «Роснефть», судно должно быть поставлено в первом квартале 2023 года. А летом планировалось подписать контракт на строительство еще четырех газовозов (см. “Ъ” от 20 мая). Позже собеседники “Ъ” уточняли, что между компаниями не заключены твердые контракты, а ранее достигнутые договоренности близки, скорее, к соглашениям о намерениях.

В конце сентября первый замглавы «Совкомфлота» Евгений Амбросов говорил, что контракт на строительство первого газовоза для «Арктик СПГ 2» будет подписан в октябре. «Согласно “дорожной карте”, по пилотному судну мы должны уже буквально до конца октября завершить подписание документов и сделать первый аванс»,— уточнял топ-менеджер.

До конца года планируется подписание еще по четырем судам, которые будут строиться по той же спецификации, что и пилотное судно, говорил господин Амбросов.

Спецификация следующих десяти судов может быть немного изменена в сторону усиления качества ледопроходимости, добавлял он. По данным собеседников “Ъ”, первую пятерку газовозов планируется построить по проекту Samsung. Для других судов может быть выбран проект Aker Arctic, который должен быть подготовлен в первом квартале 2020 года. Он предусматривает улучшенные характеристики движения газовозов за ледоколом, а также установку вместо трех азиподов двух и одного гребного винта по центру.

При этом источники “Ъ” отмечают, что цена одного газовоза в $330 млн — это расчет на 15 судов, а если их будет заказано пять, то цена вырастет до $380 млн.

Собеседники отмечают, что «Звезда» уже говорит о том, что заявленных бюджетных средств может быть недостаточно.

Анастасия Веденеева