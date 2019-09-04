Танкеры для «Арктик СПГ-2» построят без иностранцев

НОВАТЭК и «Совкомфлот» будут совместно управлять строительством и эксплуатацией 17 судов ледового класса Arc7 для СПГ-завода «Арктик СПГ-2», соглашение о создании СП стороны подписали на Восточном экономическом форуме. СП будет владеть и оперировать флотом, который будет ходить в российских водах по Севморпути от Ямала до пунктов перевалки СПГ на Камчатке и в Мурманске. Стоимость строительства всех 17 СПГ-танкеров, финансировать которое будет ВЭБ.РФ, может вырасти до $5,5 млрд.

НОВАТЭК и «Совкомфлот» до конца года создадут СП «Современный морской арктический транспорт» (СМАРТ) для строительства 17 СПГ-танкеров Arc 7 для проекта «Арктик СПГ-2». Соглашение подписано 4 сентября на Восточном экономическом форуме. СП выступит судовладельцем и оператором флота, также будет отвечать за привлечение финансирования для строительства судов. Компанию зарегистрируют во Владивостоке.

Газовозы ледового класса нужны НОВАТЭКу для круглогодичных поставок СПГ с будущего завода «Арктик СПГ-2» по Севморпути. Строить танкеры будут на судоверфи «Звезда», сроки сдачи — 2023-2026 годы. Предполагается, что финансирование будет организовано по лизинговой схеме с участием ВЭБ.РФ. Как сообщал “Ъ” 29 июля, на строительство 15 газовозов «Звезде» потребуется почти $5 млрд в 2020-2025 годах. По данным “Ъ”, строительство 17 газовозов потребует увеличения финансирования до $5,5 млрд. Первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский в кулуарах ВЭФ уточнил, что набсовет банка одобрил финансирование 15 газововов для «Арктик СПГ-2» (300 млрд руб. — “Ъ”), уточнив, что если будет увеличение объема заказов, то ВЭБ.РФ, возможно, по «аналогичной модели» профинансирует строительство еще двух газовозов. Ставка по кредиту ВЭБ.РФ, по данным “Ъ”, для 15 судов составит 4,85%.

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон уточнил, что СП будет управлять флотом, который будет ходить в российских водах, то есть по Севморпути от Обской губы до пункта перевалки в Мурманске на западе, и на Камчатке на востоке

В этих точках газ планируется переливать с ледовых танкеров на обычные. Ранее созданная компания МАРТ (с участием «Совкомфлота», китайской Cosco Shipping и Фонда Шелкового пути, соглашение было подписано в июне на ПМЭФ) будет работать на глобальных рынках: в качестве примера господин Михельсон привел индийский рынок. Таким образом, она будет владеть и оперировать флотом обычных СПГ-танкеров, но не танкеров ледового класса.

По словам главы «Совкомфлота» Сергея Франка, в СМАРТ могут привлечь и сторонних инвесторов «на обычной коммерческой основе».

Глава НОВАТЭКа добавил, что в качестве потенциальных инвесторов рассматриваются «партнеры наших проектов»: на данный момент это французская Total, китайские CNPC и CNOOC, а также японская Mitsui.

У последней компании есть свой судоходный бизнес.

Как писал “Ъ” 10 июля, НОВАТЭК может изменить техпараметры танкеров Arc7 для «Арктик СПГ-2», сделав суда более мощными и узкими по сравнению с газовозами, которые строились для другого проекта компании — «Ямал СПГ». Леонид Михельсон на ВЭФ пояснил, что суда для «Арктик СПГ-2» будут предназначены для хождения именно во льдах, в отличие от газовозов, которые строились для «Ямал СПГ» (предполагалось, что они будут ходить как во льдах, так и в открытой воде). «В связи с перевалками на Камчатке и в Мурманске просим сделать танкеры, которые будут ходить только во льдах, чтобы достичь максимальной коммерческой скорости»,— пояснил топ-менеджер. Сергей Франк добавил, что суда для «Арктик СПГ-2» должны иметь больше возможностей по ледопроходимости для круглогодичной навигации по Севморпути в сопровождении ледоколов, поскольку возрастает необходимость транспортировки СПГ на азиатские рынки. «Это потребует изменения архитектуры судна, здесь будет больше элементов совместной работы (с ледоколами — “Ъ”), а это повлияет на технические решения»,— сказал господин Франк.

Татьяна Дятел, Владивосток