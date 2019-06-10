НОВАТЭК запасается газовозами

Флот ледовых газовозов для «Арктик СПГ-2» может составить 15–17 судов, он будет построен на верфи «Звезда», заявил глава и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Управлять этими судами будет компания «Морской арктический транспорт», в которую помимо НОВАТЭКа и «Совкомфлота» также вошли китайские COSCO и Фонд Шелкового пути. По мнению экспертов, заявленное количество судов выглядит избыточным. При этом собеседники “Ъ” считают, что «Звезда» объективно неспособна построить 15 газовозов к началу 2026 года, когда СПГ-завод должен выйти на полную мощность.

НОВАТЭК хочет построить для вывоза продукции с «Арктик СПГ-2» 15–17 газовозов ледового класса Arc7, сообщил журналистам в рамках ПМЭФ глава и совладелец компании Леонид Михельсон. Он отметил, что суда должны быть построены к концу 2025 года—началу 2026 года, когда завод выйдет на полную мощность. Глава НОВАТЭКа считает, что все газовозы будет строить верфь «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка). Он напомнил, что в ближайшее время Минпромторг должен подготовить решение по субсидированию строительства таких судов на «Звезде». Как сообщал “Ъ”, речь идет о компенсации «Звезде» до 20% стоимости строительства газовоза в РФ по сравнению с ценой зарубежных верфей (см. “Ъ” от 8 апреля). В Минпромторге “Ъ” подтвердили, что занимаются разработкой соответствующих нормативных актов.

Управлять флотом газовозов будет компания «Морской арктический транспорт», которая была формально создана в мае 2018 года (см. “Ъ” от 21 мая 2018 года). Теперь в состав ее акционеров войдут НОВАТЭК, «Совкомфлот», китайская шипинговая компания COSCO и Фонд Шелкового пути. Леонид Михельсон отметил, что «за российской стороной будет управление, контрольный пакет, может, 75%». По данным “Ъ”, речь может идти о том, что НОВАТЭК получит в компании 50%, «Совкомфлот» и COSCO — по 25%, Фонд Шелкового пути будет финансовым партнером. При этом Леонид Михельсон сказал, что механизм распределения доходов может быть иным, нежели акционерное владение. По информации “Ъ”, НОВАТЭК готовился заключить соглашение с китайскими партнерами еще на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года, но тогда подписание не состоялось (см. “Ъ” от 4 сентября). Собеседники “Ъ” в отрасли отмечали, что китайская сторона хотела получить контроль в этом бизнесе и это затормозило переговоры.

Названное Леонидом Михельсоном количество газовозов для «Арктик СПГ» вызвало вопросы у экспертов. Как писал “Ъ” 20 мая, сейчас «Совкомфлот» собирается построить на «Звезде» пять Arc7 со сдачей к 2025 году. По оценке главы консультационного центра «Гекон» Михаила Григорьева, эти суда вкупе с флотом для «Ямал СПГ» (всего 20 Arc7) и зафрахтованными 11 газовозами Arc4 способны при ледокольной проводке, обеспечивающей требуемую коммерческую скорость, вывезти с 2025 года заявленные объемы в 42 млн тонн СПГ (продукции «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2» и «Обского СПГ»). Поставки могут осуществляться круглогодично в объеме 22 млн тонн на восток (в Азию) и 20 млн тонн на запад (в Европу). «Очевидно, что строительство еще десяти газовозов планируется для вывоза дополнительных объемов производства»,— заключает эксперт. При этом собеседники “Ъ” в отрасли отмечают, что НОВАТЭК планирует поставлять 80% объемов с «Арктик СПГ» в Азию и реальные поставки в Азию могут превысить 22 млн тонн в год, на которые рассчитан будущий перевалочный терминал на Камчатке. Это потребует большего количества газовозов Arc7 из-за более длинного плеча в восточном направлении.

Ключевая проблема заключается в том, что, по мнению собеседников “Ъ”, верфь «Звезда» объективно неспособна сдать такое количество газовозов к началу 2026 года. На верфи не ответили на запрос “Ъ”. НОВАТЭК сообщал, что пилотное судно должно быть сдано до конца 2022 года и пройти ледовые испытания не позднее апреля 2023 года. Сложно представить, что верфь после пилота за три-четыре года построит еще около 15 судов, отмечают собеседники “Ъ”. Они не исключают, что руководство НОВАТЭКа уже сейчас обозначает потребности компании в судах, чтобы получить от «Звезды» ясный ответ о возможности их постройки. Леонид Михельсон говорил в интервью “Ъ” в прошлом году, что, если «Звезда» «откажется строить, их построят в другом месте». Суда для «Ямал СПГ» были заказаны в Южной Корее на верфи DSME.

Анастасия Веденеева