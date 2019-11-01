Небо Казахстана приоткрылось

Власти Казахстана ввели пятую свободу воздуха на направлениях, не интересных местным перевозчикам. Из российских авиакомпаний нововведением заинтересовались пока только «Уральские авиалинии». В конце года они откроют прямые рейсы из Екатеринбурга в Алматы, сегодня прямое сообщение между городами отсутствует. Другие российские авиакомпании пока не проявляют особого интереса к либерализации воздушного пространства Казахстана: на прибыльных направлениях давно работает крупнейшая в Казахстане Air Astana, а обслуживание в аэропортах страны обходится слишком дорого.

С 1 ноября в 11 казахских аэропортах, включая Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Павлодар, Усть-Каменогорск, начинает действовать режим открытого неба, который вводится на три года. Иностранные, в том числе российские, авиакомпании смогут без ограничений по количеству рейсов летать из своих аэропортов в эти города с последующими перелетами в третьи страны. До ноября транзит был запрещен. Власти Казахстана рассчитывают, что мера повысит транзитный потенциал страны и увеличит транзитный пассажиропоток через ее аэропорты. Правда, пользоваться режимом открытого неба можно будет только в том случае, если интересующее перевозчика направление еще не занято казахскими авиакомпаниями.

Крупнейший местный перевозчик Air Astana летает из Алматы в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск. Из Нур-Султана компания летает в эти же города и в Екатеринбург. Таким образом, пятая свобода не распространяется почти ни на какие маршруты между крупнейшими городами России и Казахстана.

Прямого сообщения до сих пор не было только между Екатеринбургом и Алматы, рейсы по этому направлению с 22 декабря открывают «Уральские авиалинии», которые базируются в Екатеринбурге.

Топ-менеджер одной из российских авиакомпаний отмечает, что полеты в Казахстан могли бы быть интересными, если бы казахские аэропорты снизили цены за обслуживание.

«В крупнейших казахских аэропортах цена обслуживания колеблется возле отметки €70 за пассажира, что в разы выше, чем в крупных российских аэропортах. В этих условиях сложно продать билеты по конкурентной цене»,— говорит он.

Другой собеседник “Ъ” отмечает, что все высокодоходные маршруты уже заняты местными перевозчиками, новым игрокам предлагают начать эксплуатацию линии со спорным потенциалом.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что масштабных преимуществ российским авиакомпаниям пятая свобода (возможность летать через аэропорты страны в третьи страны) не дает, так как пока среди новых маршрутов не обнаруживается высокодоходных.

В России получить право на введение режима открытого неба по пятой и седьмой свободам (возможность для перевозчика летать из аэропорта одной страны в другую без посадки в своей стране) в текущем году пытается петербургский аэропорт Пулково. Аэропорт рассчитывает существенно нарастить пассажиропоток за счет европейских лоукостеров и транзита. Инициатива встретила серьезное сопротивление российских авиакомпаний, которые рискуют в случае введения нового режима потерять значительную часть пассажиров, проиграв конкуренцию европейским бюджетным авиакомпаниям. В результате Минтранс может принять компромиссное решение, согласно которому режим открытого неба будет применяться только при полетах из Петербурга в аэропорты, расположенные в 200 км от воздушных гаваней, куда уже летают российские авиакомпании. Решение будет принято к концу года.

Герман Костринский, Александр Константинов, Нур-Султан