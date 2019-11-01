«Совсем “прикрутить” деятельность Льва Пономарева не получалось»

Верховный суд России ликвидировал общественное движение «За права человека» Льва Пономарева. Причина — неоднократные нарушения закона об «иностранных агентах». Адвокаты намерены обжаловать это решение, в том числе и в Европейском суде по правам человека. Пономарев заявил, что продолжит работу, несмотря на вердикт суда. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что такие действия властей пойдут на пользу известному правозащитнику.

Лев Александрович Пономарев, несмотря на авторитет в правозащитном движении и преклонный возраст — ему 78 лет, — считается у силовиков злостным возмутителем спокойствия. В нынешней системе координат про таких принято говорить так: по-хорошему не хочет, значит, будет по-плохому. Вредный дедушка — таких не любят. При этом, что характерно, таких трудно запугать, а если посадить, поднимется ненужный шум, в том числе на Западе, что России ни к чему.

Лев Пономарев сам много раз говорил в интервью про личный конфликт с ФСБ.





Пономарев не сидит по кабинетам, а устраивает акции, пусть немногочисленные, но заметные. Причем это касается всех резонансных дел, которые ведет Лубянка, в том числе дела «Сети» и «Нового величия». Пономарев выступал против закрытия «Свидетелей Иеговы» и, что, может быть, особенно важно — в защиту мусульман, осужденных за поддержку терроризма на большие сроки.

За какие нарушения Минюст требовал закрыть движение «За права человека» Читать далее

Памятна история декабря прошлого года, когда Лев Александрович получил 25 суток за пост в Facebook якобы за призывы к незаконным митингам. Общественность возмутилась: далеко не молодого человека вот так по неоднозначному обвинению запирать в изолятор. Дошло до президента, но посидеть пришлось, не отпустили даже не похороны Людмилы Алексеевой. И тем не менее совсем прикрутить деятельность неуемного Пономарева не получалось.

Но, судя по всему, его не простили — ждали благоприятной ситуации, чтобы поставить правозащитника на место.

Случай представился. Летом были протесты, затем их ликвидация — «московское дело» с последующим закручиванием гаек — вот и повод разобраться с Пономаревым и его «За права человека». Иной скажет: чем он может угрожать такой сильной государственной системе, которая поднялась с колен и прочно стоит на ногах. Бейте его, но в дискуссии — уничтожайте словом, дискутируйте, приводите аргументы. Благо людей для этого хватает. Но это не про нас — у нас принято запрещать.

Как правозащитник оказался рецидивистом Читать далее

Вывод опять тот же самый: Льву Александровичу от всего этого только польза — о нем говорят, пишут и, главное, сочувствуют. Такой вот российский секрет популярности.