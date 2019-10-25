Правозащитник оказался рецидивист

В четверг Бабушкинский суд Москвы арестовал директора Комитета за гражданские права Андрея Маякова. Правозащитник пробудет в СИЗО до 22 декабря — арест связан с обвинением господина Маякова в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, директор Комитета за гражданские права через посредника получил взятку в размере 200 тыс. рублей от заключенного ИК-7 Новгородской области Виталия Малкова. Адвокат Федор Аксененко рассказал “Ъ”, что «суд отказался принять во внимание показания сотрудницы Комитета Галины Сметаниной», подтверждающие невиновность господина Маякова. Опрошенные “Ъ” правозащитники связывают вчерашний арест с угрозой давления на члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрея Бабушкина, который является председателем Комитета за гражданские права.

Директор правозащитной организации «Комитет за гражданские права» 35-летний Андрей Маяков ранее дважды был судим за мошенничество. В апреле 2007 года суд приговорил его к трем годам и десяти месяцам колонии по трем эпизодам ст. 159 УК РФ. Господин Маяков освободился условно-досрочно в феврале 2009 года. Спустя шесть лет, в сентябре 2015 года Андрей Маяков снова отправился в колонию, и снова по ст. 159 УРФ — «за хищение чужого имущества путем обмана», как следует из судебной справки, имеющейся в распоряжении “Ъ”.

22 октября Андрей Маяков, уже будучи в должности директора Комитета за гражданские права, был задержан третий раз по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В четверг Бабушкинский суд Москвы арестовал господина Маякова на два месяца. По версии следствия, правозащитник через посредника получил взятку в размере 200 тыс. рублей от заключенного ИК-7 Новгородской области Виталия Малкова. Следствие предполагает, что общая сумма взятки должна была составлять 2,5 млн рублей. «В обмен он (Маяков.— “Ъ”) обещал оказать содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности вынесенного ему ранее приговора,— сообщили в четверг в пресс-службе Главного следственного управления СКР Москвы.— В действительности такой возможности мужчина не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению. Ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)».

Адвокат обвиняемого Федор Аксененко рассказал “Ъ”, что «следствие не предоставило никаких доказательств вины Андрея Маякова, а только ссылалось при избрании меры пресечения на якобы существующие и доказывающие вину видеоматериалы и фотографии». «Суд также проигнорировал показания Галины Сметаниной, сотрудницы Комитета за гражданские права, которые подтверждают невиновность Маякова,— рассказал господин Аксененко.— Деньги, которые следствие называет взяткой, были пожертвованием комитету. Человек, который их принес, почему-то сказал Маякову, что не хочет, чтобы их в руки брала Галина Сметанина, и что именно Андрей должен их взять».

Межрегиональная общественная благотворительная организация «Комитет за гражданские права» была создана в 1997 году. Одно из ключевых направлений ее деятельности — оказание юридической помощи людям, находящимся в местах заключения, а также освобожденным из них. Бессменный руководитель комитета — Андрей Бабушкин, член федерального бюро партии «Яблоко», член Совета по правам человека при президенте РФ.

Господин Аксененко сообщил, что намерен обжаловать решение суда о мере пресечения своему доверителю, и подчеркнул, что «при проведении следственных действий были допущены грубые нарушения, на которые также будет подана жалоба». Напомним, 22 октября, в день ареста господина Маякова, в офисе Комитета за гражданские права, председателем которого является член СПЧ Андрей Бабушкин, прошли обыски. На следующий день представители партии «Яблоко», членом которой является господин Бабушкин, выпустили пресс-релиз, в котором встали на сторону правозащитников, и связали обыски в офисе комитета с «разгромом СПЧ» — 22 октября стало известно о кадровых перестановках в составе совета и увольнении с поста главы СПЧ Михаила Федотова: «На фоне последних новостей о фактическом разгроме Совета по правам человека, членом которого является Андрей Бабушкин, об иске Минюста о ликвидации движения “За права человека”, о 250-тысячном штрафе для пермского “Мемориала” визит силовиков в офис одной из самых уважаемых правозащитных организаций страны воспринимается однозначно»,— приводятся в документе слова зампреда «Яблока» Александра Гнездилова. В пресс-службе партии “Ъ” сообщили, что «взяли на контроль ситуацию вокруг Комитета за гражданские права», но не смогли уточнить, что это означает и будут ли подготовлены какие-либо обращения в силовые ведомства.

Руководитель правозащитной организации «За права человека» Лев Пономарев не исключает, что против Андрея Маякова и Комитета за гражданские права была организована провокация. «Такого рода провокация может произойти в любой правозащитной организации,— сказал “Ъ” господин Пономарев.— За 22 года моей правозащитной практики было несколько подобных операций. При этом нельзя забывать, что вокруг правозащитников крутится довольно много полупроходимцев, хотя я и не обвиняю ни в чем конкретно Маякова».

Руководитель Комитета против пыток, член СПЧ Игорь Каляпин также не исключает, что существует вероятность спланированной провокации против сотрудников Комитета за гражданские права. «Я бы не удивился, если бы что-то подобное произошло с Павлом Чиковым (глава правозащитной организации “Агора”, исключенный из состава СПЧ 22 октября.— “Ъ”), но Бабушкин дружит со всеми, он переговорщик, и я не понимаю, кого он может раздражать,— рассказал господин Каляпин.— Я вполне допускаю, что это провокация, но если она и была спланирована, едва ли против Андрея Бабушкина, скорее против непосредственно Маякова».

На момент подготовки публикации получить комментарий председателя Комитета за гражданские права Андрея Бабушкина не удалось. По словам правозащитницы Александры Крыленковой, возбуждение уголовного дела против сотрудника правозащитной организации «всегда рассматривается общественностью в контексте деятельности этой организации». «Однако я не склонннна на данном этапе считать, что имеет место спланированная акция ради давления на комитет»,— уточнила госпожа Крыленкова.

Мария Старикова, Павел Бобков, Александр Голубев