Сбербанк предоставит Нижегородской области 21 кредитную линию на 21 млрд рублей

Сбербанк стал победителем 21 электронного аукциона на предоставление Нижегородской области кредитных линий каждая с лимитом в 1 млрд руб., сообщается на портале госзакупок. Совокупное вознаграждение за пользование средствами составит 668 млн руб.

Семь кредитных линий привлекаются каждая на 90 дней (три месяца), вознаграждение за каждую составит по 19,73 млн руб. Еще 10 линий привлекаются на 120 дней (четыре месяца), стоимость семи контрактов – по 26,3 млн руб., стоимость еще трех контрактов – по 23,8 млн руб. Также Нижегородской области откроют еще четыре линии сроком на год, стоимость за пользование двух из них составит по 74,1 млн руб., еще двух – по 75 млн руб.

Напомним, всего Нижегородская область за неделю объявила 27 аукционов на привлечение кредитных линий суммарно на 33 млрд руб. Результаты еще шести аукционов планируют подвести на следующей неделе.

Анастасия Еремина