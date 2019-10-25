Нижегородский минфин объявил аукционы на открытие 27 кредитных линий за неделю

Министерство финансов Нижегородской области объявило еще четыре аукциона по открытию региону кредитных линий с суммарным лимитом в 10 млрд руб. (по 2,5 млрд руб. каждая). Начальная (максимальная) стоимость каждого контракта составляет 559,5 млн руб., средства привлекаются на три года (1094 дня). Итоги аукционов подведут после 13 ноября.

Таким образом, с 18 октября Нижегородская область объявила уже 27 аукционов на привлечение кредитных линий суммарно на 33 млрд руб.: ранее минфин разместил сначала 10 аукционов, затем еще шесть, затем – еще семь. Часть кредитов являются краткосрочными. Все средства привлекаются для финансирования дефицита областного бюджета, погашения долговых обязательств и пополнения остатков средств на счете.

Анастасия Еремина