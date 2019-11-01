Приз музыкальных критиков присужден дирижеру Максиму Емельянычеву

Российская Ассоциация музыкальных критиков объявила имя лауреата своего приза за события сезона 2018/19 года. Им стал (с формулировкой «за диапазон неординарных дирижерских работ») 31-летний дирижер и клавесинист Максим Емельянычев.

В настоящее время Максим Емельянычев возглавляет швейцарский оркестр старинной музыки Il Pomo d’Oro. Вместе с ним, в частности, он сопровождал московское выступление американской певицы Джойс ди Донато в декабре 2018 года. Среди других оркестров, с которыми работал дирижер,— лондонский Королевский филармонический оркестр, национальные оркестры Лиона и Бордо, Национальный оркестр Бельгии и Национальный оркестр Капитолия Тулузы. С текущего сезона Максим Емельянычев занимает пост главного дирижера Шотландского камерного оркестра.

Ежегодный приз Ассоциации музыкальных критиков вручается с 2015 года. Его лауреатами становились музыковед Полина Вайдман (2015 год, за подготовку и выпуск первых томов полного собрания сочинений Чайковского), Пермский театр оперы и балета (2016 год, за спектакль Роберта Уилсона «Травиата»), музыковед Лариса Кириллина (2017 год, за биографию Генделя в серии «ЖЗЛ»), композиторы Леонид Десятников (за цикл «Буковинские песни») и Владимир Раннев (2018 год, за оперу «Проза»).