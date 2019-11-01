Заочно осужден свидетель против депутата Олега Кагилева

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал виновным директора ООО «СтроймонтажУрал-2000» Владимира Абраменко по ч. 4 ст.165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере») и п. «б» ч.2 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, его приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу 330 тыс. руб. Приговор еще не вступил в силу. «Владимир Абраменко, находившийся на подписке о невыезде, не явился на оглашение приговора. Суд постановил объявить его в розыск и заключить под стражу»,— добавили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, с апреля по декабрь 2017 года Владимир Абраменко в рамках муниципального контракта использовал «силу и средства» привлеченных субподрядных организаций для реконструкции спортивного комплекса «Синегорец» в поселке Баранчинский Кушвинского городского округа. В качестве оплаты он получил более 32,2 млн руб. от СК «Синегорец» (бюджетное учреждение Кушвы).

Являясь директором «СтроймонтажУрал-2000» Владимир Абраменко выиграл торги на строительство детского сада на 270 мест в Верхнем Тагиле. С марта по декабрь 2017 года предоставлял недостоверные сведения об объемах, видах и стоимости выполненных работ, а также использованных материалов и оборудовании. В результате получил от мэрии 32 млн. руб. за фактически невыполненные работы.

Кроме того, с декабря 2016 года по декабрь 2017 года подсудимый руководил компанией подрядчика, которая выполняла капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) в Екатеринбурге по улицам Старых Большевиков и Атмосферная. После окончания работ он не перевел 3,8 млн руб., полученных от свердловского фонда содействия капремонту общего имущества в МКД, на счет организации, выполнившей работы.

Ранее адвокат депутата гордумы Екатеринбурга, бывшего главы регионального управления капитального строительства Олега Кагилева Дмитрий Жикин заявлял о том, что уголовное дело о взяточничестве его подопечного «строится на показаниях Владимира Абраменко, который якобы являлся взяткодателем».

Подробнее об уголовном деле Олега Кагилева — в материале “Ъ-Урал” «Бывший чиновник показался в суде»