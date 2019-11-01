Бывший чиновник показался в суде

Кировский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела о взяточничестве депутата гордумы Екатеринбурга, бывшего главы регионального управления капитального строительства Олега Кагилева и его знакомого Дмитрия Шадрина. По версии следствия, чиновник требовал 6,6 млн руб. «откатов» с подрядчика за победу в конкурсе на реконструкцию спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинский. Господин Кагилев вину не признает. В его окружении ранее указывали, что он мог стать жертвой политического противостояния областной и городской администраций во время выборов в думу Екатеринбурга в 2018 году.



Уголовное дело депутата думы Екатеринбурга, бывшего главы регионального управления капитального строительства Олега Кагилева и его знакомого Дмитрия Шадрина Кировский райсуд Екатеринбурга начал рассматривать в четверг. Они обвиняются по ст.30 УК РФ, ст.290 УК РФ («Приготовление к получению должностным лицом лично взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя») и по ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере») соответственно. Дело рассматривает судья Денис Абашев.

Рассмотрение пришлось отложить до 17 декабря по ходатайству адвоката Дмитрия Шадрина, она находится в отпуске.

По версии следствия, в феврале 2017 года господин Кагилев, занимая пост главы управления капитального строительства Свердловской области, получил более 6 млн руб. от компании «СтроймонтажУрал-2000». По данным сайта госзакупок, компания получила заказ на крупную реконструкцию спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинский на общую сумму 132 млн руб. Якобы контракт был заключен благодаря Олегу Кагилеву, взамен глава фирмы должен был выплатить откат в размере 5% от суммы контракта. И после получения госконтракта «СтроймонтажУрал-2000» заключил фиктивный договор на поставку инструментов с подконтрольной чиновнику компанией. Следователи полагают, что на руководство строительной компании он вышел через Дмитрия Шадрина.

Олег Кагилев ранее не признавал вину. По его словам, слухи распространяли прежние подрядчики, которые вывели полученные деньги и не расплатились с субподрядчиками, работающими на объекте. В окружении господина Кагилева указывали на то, что информация о якобы взятке появилась после начала избирательной кампании в думу Екатеринбурга (в 2018 году он баллотировался от «Единой России» по одномандатному округу №3 и в итоге выиграл). Эксперты напоминают, что Олег Кагилев считался политиком, лояльным городской администрации и первому в то время заместителю губернатора Владимиру Тунгусову, у которого был конфликт с Евгением Куйвашевым. По их мнению, депутат мог стать одной из жертв противостояния области и города при выдвижении своих кандидатов в думу Екатеринбурга.

Как сообщает интернет-портал Znak, адвокат Кагилева Дмитрий Жикин отрицает существование 6,6 млн руб. и утверждает, что их никто не получал. По его словам, Кагилев даже не имел отношения к закупкам, о которых идет речь в деле. Региональное управление капстроительства, по словам юриста, занималось только надзором, но не могло повлиять на исход тендера. «Все доводы защиты, которые были приведены в рамках представительного следствия, орган предварительного следствия посчитал необоснованными. Было отказано в ходатайствах о приобщении доказательств защиты, это мы будем в суде рассказывать. В процессе я буду основываться не только на своих специальных знаниях как адвоката, но и на заключениях двух профессоров УрГЮУ, которые не нашли признаков преступления со стороны Кагилева. Мы надеемся на объективный суд»,— подчеркнул адвокат. Он добавил, что все уголовное дело строится на показаниях владельца ООО «СтроймонтажУрал-2000» Владимира Абраменко, который якобы являлся взяткодателем. Согласно картотеке Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, господин Абраменко является фигурантом уголовного дела по ст.165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере») и по ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»).

Анна Лапина