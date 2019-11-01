В Сочи создали Службу по контролю за соблюдением законодательства

В олимпийской столице начала действовать Служба по контролю за соблюдением законодательства и защите прав. В Сочи находится ее штаб-квартира. Причиной создания организации ее создатели указывают необходимость противодействия «тревожному темпу роста политизированности действий правоохранительных органов по отношению к гражданам и организациям», а также «растущая тенденция игнорирования должностными лицами требований закона». Правозащитники усматривают в действиях чиновников и руководителей частных коммерческих структур признаки неочевидной коррупции, а также сокрытие государственными служащими доходов.

Как рассказал “Ъ-Кубань” сочинский бизнесмен Михаил Винюков, который был избран исполняющим обязанности директора Службы, основная деятельность организации будет осуществляться на безвозмездной основе. Таким образом, разрешение большинства обращений граждан и организаций станет осуществляться бесплатно, но платными станут консультации и юридическое разрешение отдельных вопросов частных лиц.

В структуру Службы входят нескольких специалистов с экономическим и юридическим образованием. Планируется привлекать к сотрудничеству юристов, адвокатов, сотрудников госорганов и общественных деятелей. В планах Службы взаимодействие с государственными структурами для достижения поставленных целей.

Господин Винюков ранее уже руководил в Краснодарском крае Службой по защите прав и интересов граждан, которая существовала с 2009 по 2013 годы. Организация прекратила существование в конце 2013 года вследствие нехватки финансирования.

Сегодня, 1 ноября, как пишет “Ъ”, Верховный суд России ликвидировал общественное движение «За права человека» Льва Пономарева по требованию Минюста из-за якобы неоднократных нарушений закона об «иностранных агентах» и несоответствия устава движения Гражданскому кодексу.

Дмитрий Михеенко