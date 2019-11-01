С начала года «Кубань Кредит» увеличил активы на 10%

Объем активов банка «Кубань Кредит», по состоянию на 1 октября 2019 года, увеличился до 109,5 млрд руб., сообщается в пресс-релизе кредитной организации со ссылкой на исследования РИА Рейтинг. По сравнению с началом 2019 года прирост составил 10% (за третий квартал – 6,9%).

Сейчас КБ «Кубань Кредит» находится на 63-ем месте в рейтинге российских банков по объему активов. Также учреждение вновь подтвердило свою лидирующую позицию по данному показателю среди самостоятельных кредитных организаций Краснодарского края.

Как ранее сообщал ”Ъ-Кубань“, в октябре объем факторингового портфеля банка «Кубань Кредит» вырос до 505 млн руб., а средний оборотный срок по портфелю составил 58 дней. Объем выплаченного финансирования достиг 1,8 млрд руб.

Андрей Ульченко