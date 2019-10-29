Объем факторингового портфеля банка «Кубань Кредит» вырос до 505 млн рублей

По состоянию на 1 октября текущего года объем факторингового портфеля банка «Кубань Кредит» вырос до 505 млн руб., а средний оборотный срок по портфелю составил 58 дней. Объем выплаченного финансирования достиг 1,8 млрд руб.

Как говорится в официальном сообщении кредитной организации, всего за девять месяцев этого года было совершено 6959 поставок. В частности, активно факторингом банка пользуются 22 клиента из сфер торговли, промышленного производства, сельского хозяйства и предоставления услуг. Всего же было заключено 34 договора.

За весь 2018 год объем факторингового портфеля кредитной организации составил 406 млн рублей, а объем выплаченного финансирования – 1,8 млрд рублей. По итогам года «Кубань Кредит» занял 30 место в обзоре российского рынка факторинга, подготовленном Ассоциацией факторинговых компаний. Уточняется, что на сегодняшний день кредитная организация является единственным самостоятельным банком в ЮФО, предоставляющим данные услуги.

Василий Хитрых