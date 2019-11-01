Власти ХМАО утвердили соглашение о сотрудничестве с РЖД на 2020-2022 годы

Правительство Ханты-Мансийского округа-Югры на заседании 1 ноября утвердили соглашение, которое губернатор Наталья Комарова планирует подписать с РЖД о сотрудничестве на 2020-2022 годы. Соглашение предполагает реализацию совместных инвестиционных проектов по реконструкции и строительству железнодорожных вокзалов на станциях Сургут и Пыть-Ях, повышение эффективности эксплуатации железнодорожных малоинтенсивных линий, в том числе Верхнекондинская — Агириш, а также создание условий для безубыточной хозяйственной деятельности организаций железнодорожного транспорта, выполняющих перевозки.

Согласно документу, власти округа должны после окончания строительства передать на содержание РЖД вокзалы на станциях Приобье и Нягань, предусмотреть субсидии на возмещение затрат от содержания и эксплуатации малоинтенсивных линий железной дороги, а также возможность приобретения подвижного состава для организации пригородных пассажирских перевозок.

Порядок реконструкции вокзалов Сургута и Пыть-Яха был согласован в 2016 году. Планировалось, что реконструкция вокзальных комплексов будет осуществляться за счет РЖД с последующей компенсацией части затрат субсидиями из регионального бюджета. Общая сумма инвестиций в проекты не уточняется. В рамках реконструкции планировалось обновить здание вокзала и построить новый крытый пешеходный переход, увеличить площадь вокзала до 10 тыс. кв. м, а вместимость с 500 до 1,4 тыс. человек.

В начале мая РЖД собиралось подписать договор реконструкции к ООО «Корпорация Р-Индустрия» общей суммой 2,2 млрд руб. Однако в начале июля Федеральная антимонопольная служба аннулировала аукцион. По мнению ведомства, РЖД нарушили закон о закупках, не допустив до участия в конкурсе «Восточную строительную компанию». В результате тендер выиграл единственный участник — ООО «Корпорация Р-Индустрия».

Анастасия Реутова