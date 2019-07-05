ФАС отменила итоги аукциона на реконструкцию вокзала в Сургуте

Федеральная антимонопольная служба аннулировала аукциона, объявленного РЖД на реконструкции вокзального комплекса в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). В документах, опубликованных на сайте ведомства, указано, что РЖД нарушили закон о закупках, не допустив до участия в конкурсе «Восточную строительную компанию». В результате тендер выиграл единственный участник — ООО «Корпорация Р-Индустрия».

Ранее сообщалось, что РЖД отказала предприятию из-за «не подтверждения наличия требуемого опыта по фактически выполненным работам по строительству и реконструкции железнодорожных вокзалов». Известно, что следующий тендер РЖД планирует провести в конце июля 2019 года. Сумма контракта — более 2,2 млрд руб. Срок исполнения договора — не позднее 31 марта 2023 года.