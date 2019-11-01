На Юге и Северном Кавказе Банк России выявил 15 финансовых пирамид

За девять месяцев текущего года Южное ГУ ЦБ РФ выявило на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 314 организаций с признаками осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке. Большая часть из них (269 организаций) – нелегальные кредиторы, предлагающие населению услуги в формате ломбардов и лизинговых компаний, однако, не имея законного права на осуществление такой деятельности.

По данным регулятора, за указанный период было обнаружено 15 организаций с признаками финансовой пирамиды, один нелегальный форекс-дилер и 16 незаконных страховых брокеров. Последние предлагали населению платные услуги по оформлению электронного ОСАГО, не имея права на осуществление страховой деятельности.

Больше всего нелегальных страховых брокеров было выявлено в Крыму, Ставропольском крае и Волгоградской области. Также подобная схема характерна для республик Северного Кавказа. По мнению замначальника Южного ГУ Банка России Аллы Храпуной, это, в первую очередь, связано с низкой доступностью финансовых услуг в вышеперечисленных субъектах РФ.

Также специалисты Южного ГУ ЦБ РФ отмечают массовое распространение на Юге и Северном Кавказе листовок анонимных кредиторов, где содержится информация о предоставлении кредитов и займов без указания наименования организации. За такими анонимными листовками, как правило, скрываются нелегальные кредиторы и мошенники, констатируют в регуляторе.

В целом по стране за девять месяцев этого года Банк России выявил 2165 организаций, действовавших на финансовом рынке нелегально.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, накануне волонтеры регионального штаба ОНФ провели мониторинг рынка финансовых услуг в Краснодарском крае и обнаружены восемь организаций с признаками нелегального кредитования.

Дмитрий Михеенко