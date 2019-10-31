На Кубани обнаружили восемь организаций с признаками нелегального кредитования

Волонтеры регионального штаба ОНФ провели мониторинг рынка финансовых услуг в Краснодарском крае и обнаружены восемь организаций с признаками нелегального кредитования.

Как сообщили в организации, на сайте одной из компаний было размещено свидетельство о внесении в реестр МФО ЦБ РФ, однако данная организация была исключена из реестра еще 5 июля 2019 года. Эта компания, как выяснилось, фактически работает и под названием других организаций через два других сайта, редлагая получить займ под залог жилья.

Сообщается, что все выявленные нелегалы привлекают клиентов как микрофинансовая организация, но заключают договор займа не с профессиональным участником финансового рынка, а с физическим лицом. Это означает, что займ можно выдать под любые условия, так как на эти правоотношения не распространяется ФЗ «О потребительском кредите». Также выявлены другие существенные нарушения, являющиеся признаками нелегального кредитования людей. На некоторых сайтах прямо указано, что кредиторы не являются участниками профессиональными финансового рынка.

На сайтах содержаться предложения о получении займа с плохой кредитной историей, с текущими просрочками, с арестом на недвижимости, без дохода. Указаны незаконные условия выдачи займа, предусматривающие обращение на взыскание заложенного имущества при просроченной задолженности более 90 дней и суммы более 10 тыс. руб.

Кроме того, волонтеры краснодарского штаба ОНФ выявили деятельность «псевдоюристов», предлагающих услуги в решении кредитных споров. Выявленные факты нарушений законодательства со стороны кредиторов направлены в правоохранительные органы, рассказал координатор проекта «За права заемщика» в Краснодарском крае Игорь Чуйков.

Отметим, что, по данным Центробанка, за девять месяцев текущего года Центр компетенций по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке по ЮФО выявил около 800 нарушений, по которым было возбуждено 183 административных и 12 уголовных дел. По данным краевого УФАС, за июль-сентябрь этого года в части рекламы незаконных финансовых услуг было возбуждено три дела.

Василий Хитрых