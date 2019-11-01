ЛСР купила завод газобетона в Ленобласти

Девелоперская группа ЛСР закрыла сделку по покупке завода газобетона у датской Н+Н International A/S. Предприятие расположено в Волосовском районе Ленобласти. Стоимость сделки составила 1,12 млрд рублей, сообщили в пресс-службе группы.

Завод войдет в структурное подразделение группы «ЛСР. Стеновые», к которому относится и производство в Сертолово. Ежегодная мощность приобретенного предприятия составляет 450 куб. м.

Напомним, что завод H+H был введен в эксплуатацию десять лет назад. Выпускает газобетонные блоки, армированные перемычки и сопутствующие продукции товары. В сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ООО «ЛСР. Стеновые» о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО «Н+Н».