ЛСР нашла новые плюсы в газобетоне

ПАО «Группа ЛСР» Андрея Молчанова покупает газобетонный завод в Ленобласти у ООО «Н+Н» — российской «дочки» датской группы компаний Н+Н International A/S. Предприятие является единственным производственным активом компании в России, таким образом, бренд, скорее всего, покинет рынок страны. По оценке экспертов, цена завода составляет от 700 млн до 1 млрд рублей. Сделка позволит увеличить долю ЛСР на рынке газобетона Петербурга и Ленобласти до 70%.

ООО «ЛСР. Стеновые» покупает газобетонный завод ООО «Н+Н» в Волосовском районе Ленобласти, сообщили в пресс-службе группы ЛСР. На предприятии производятся различные по толщине стеновые и перегородочные блоки. В ЛСР отказались раскрывать параметры сделки.

Завод был построен в 2009 году. В запуск предприятия ООО «H+H» вложило около €40 млн. В компании не стали комментировать информацию о продаже предприятия. По данным источника “Ъ” на газобетонном рынке, группа ЛРС уже получила от ФАС одобрение покупки единственного завода датской компании в России.

Как ранее рассказывала “Ъ” генеральный директор ООО «Н+Н» Нина Авдюшина, с 2014 по 2017 год потребление газобетона в России снизилось на 25%, а производственные мощности Северо-Запада по этой продукции были загружены всего на 60% (см. “Ъ” от 26.04.2018). Компания H+H планировала конкурировать на рынке за счет диверсификации деятельности, в частности, намеревалась продвигать свои сервисные решения, а также запустила производство интерьерной плитки. Помимо этого, H+H остается единственным в России обладателем сертификата, позволяющего экспортировать газобетон в страны ЕС.

В конце 2017 года российский завод начал экспорт продукции в Великобританию, выиграв это право у польского подразделения группы (см. “Ъ” от 27.09.2018). В том числе за счет этого компания планировала в 2018 году нарастить отгрузки профильной продукции. На внутреннем рынке, по собственной оценке компании, доля завода Н+Н в домашнем регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) достигла 35%. Тем не менее, по данным “Ъ”, по итогам 2018 года объем производства предприятия, плановая мощность которого составляет 450 тыс. куб. м газобетона в год, не превысила 350 тыс. куб. м.

ПАО «Группа ЛСР», куда входит ООО «ЛСР. Стеновые», было основано в 1993 году. Выручка группы по МСФО в 2018 году — 146,4 млрд рублей, прибыль — 16,2 млрд рублей. По оценке Knight Frank, на 31 декабря 2018 года портфель недвижимости холдинга составил 7,8 млн кв. м рыночной стоимостью 186 млрд рублей. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru), выручка ООО «ЛСР. Стеновые» за 2018 год превысила 4,2 млрд рублей, убыток составил 994 млн рублей.

У группы ЛСР уже есть газобетонный завод, расположенный в Сертолово, который компания приобрела в рамках банкротства 211-КЖБИ за 987 млн рублей в 2016 году. В начале августа группа запустила на предприятии новую производственную линию, увеличив мощности завода до 560 тыс. куб. м изделий в год (см. “Ъ” от 09.08.2019). Помимо газобетонного завода в Сертолово, в портфеле компании «ЛСР. Стеновые» есть еще четыре предприятия по выпуску различных видов кирпича: в Петербурге, в Ленинградской и Московской областях.

Поглотив российское подразделение H+H, группа ЛСР практически становится монополистом на рынке газобетона Петербурга и Ленобласти. Заместитель начальника аналитического отдела инвестиционной компании ЛМС Дмитрий Марков полагает, что приобретение завода обойдется группе в 1 млрд рублей. С учетом этой покупки доля ЛСР на рынке газобетона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области превысит 70%, считает он.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров оценил сделку в 700 млн рублей. По мнению эксперта, цена соответствует фактической стоимости производственной площадки оборудования с учетом износа. «Для H+H это хорошая сделка, так как накопленный убыток за период с 2009 года по конец первого полугодия 2019 года превысил 1,8 млрд рублей»,— сказал господин Бурмистров.

Ольга Кантемирова, Елена Большакова