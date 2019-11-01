Экс-директора АИЖК Тамбовской области подозревают в превышении полномочий

Управление СКР по Тамбовской области возбудило уголовное дело в отношении депутата облдумы Михаила Шубина, до мая 2019 года возглавлявшего АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» (АИЖК), сообщает ведомство. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — четыре года лишения свободы). Отмечается, что в расследовании участвует региональное управление ФСБ.

По версии следствия, в 2014 году между АИЖК и строительной компанией, название которой не раскрывается, были заключены договоры долевого участия на возведение жилого дома в северной части Тамбова.В конце 2016-го подрядчик сообщил о невозможности завершить строительство, будучи должным АИЖК 150 млн руб.

«Подозреваемый заключил ряд сделок о переводе долга на подконтрольное ему юридическое лицо с уставным капиталом в 10 тыс. руб., которое не располагало какими-либо активами. Он создал условия для невозможности взыскания многомиллионного долга с первоначальной фирмы»,— заявляют следователи.

Сергей Калашников