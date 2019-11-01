Зарплата стала взяткой

Суд в Тамбове приговорил экс-начальника управления государственного жилищного надзора областной администрации Сергея Захарцева к четырем годам колонии за особо крупную взятку. Он два года фактически получал вторую зарплату в управляющей компании, работу которой контролировал.



Ленинский районный суд Тамбова 30 октября вынес приговор в отношении бывшего руководителя управления государственного жилищного надзора администрации Тамбовской области Сергея Захарцева. Как сообщили “Ъ-Черноземья” в суде, Захарцев признан виновным в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 12 лет тюрьмы) и приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима и также четырем годам дисквалификации от госслужбы. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда.

Как отметили в прокуратуре области, Сергей Захарцев признал вину. Суд счел это смягчающим обстоятельством. Как установил суд, два года бывший начальник управления фактически получал вторую зарплату в одной из управляющих компаний Тамбова за покровительство ее деятельности. Название организации не раскрывается. С июня 2016 года по август 2018-го Захарцев фиктивно трудоустроил в компанию своего знакомого и ежемесячно получал в качестве взятки деньги, которые знакомому чиновника выплачивали под видом зарплаты. Общую сумму платежей правоохранители оценили в 700 тыс. руб. Чиновник был задержан в январе 2019 года.

В прокуратуре пока не решили, согласиться с приговором суда или обжаловать его. «Пока у нас нет на руках текста приговора. Когда получим его и детально изучим — тогда и примем решение», — сказал “Ъ-Черноземья” представитель ведомства. Осужденный и его защита пока тоже не приняли окончательного решения по обжалованию, сказал “Ъ-Черноземья” представляющий интересы экс-чиновника адвокат Александр Пестов. «Приговор только вынесен, у нас пока не было возможности его обсудить. До 9 ноября я посовещаюсь с подзащитным, и мы решим, подавать апелляционную жалобу или нет», — заключил он.

В апреле, напомним, за коррупцию был осужден бывший вице-мэр Тамбова Юрий Дубовик. Его обвиняли в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) на посту генерального директора муниципального предприятия «Тамбовинвестсервис». По версии следствия, бывший чиновник под видом оказания юридических услуг в рамках разбирательства вывел на счета фирм-однодневок большую часть из 6 млн руб. За это октябрьский райсуд приговорил его к штрафу в 30 тыс. руб.

Сергей Калашников