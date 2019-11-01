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Проект Smart grid АО «БЭСК» представляет интерес для минских энергетиков

Начальник ЦУС ПО «УГЭС» Винер Сафин (справа) демонстрирует гостям образец ячейки для ТП, собранный в ООО «БЭСК Инжиниринг»

Начальник ЦУС ПО «УГЭС» Винер Сафин (справа) демонстрирует гостям образец ячейки для ТП, собранный в ООО «БЭСК Инжиниринг»

31 октября Башкирскую электросетевую компанию (входящую в АФК «Система») посетила делегация РУП «Минскэнерго». В ее состав вошли главный инженер Минскэнерго Александр Казаков, главный инженер Минских кабельных сетей Виталий Катрач и начальник оперативно-диспетчерской службы Минских кабельных сетей Андрей Мокренчук. Главной целью визита стало изучение опыта внедрения элементов Smart grid, реализуемого башкирскими сетевиками в рамках модернизации электросетевого комплекса г. Уфы. Гости провели встречу с заместителем генерального директора – техническим директором АО «БЭСК» Рамилем Ишмаевым, в ходе которой ознакомились со структурой АО «БЭСК», основными показателями и применяемыми в компании технологиями.


Представители РУП «Минскэнерго» посетили Центр управления сетями Уфимских городских электрических сетей, где руководители профильных подразделений ООО «Башкирэнерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг» продемонстрировали им принцип работы новейшего диспетчерского оборудования, а также провели подробную презентацию реализации проекта «умных» сетей в столице Башкирии.

Кроме того, в ходе визита гости побывали в пилотном микрорайоне Smart grid, на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах которого, смогли наглядно увидеть смонтированное новейшее оборудование, ряд других реконструированных объектов и сборочный цех ООО «БЭСК Инжиниринг», где производится сборка ячеек для «умных» сетей.

Напомним, в прошлом году представители ГПО «Белэнерго», куда входит РУП «Минскэнерго», уже посещали АО «БЭСК» и ознакомились с инновационными наработками Башкирской электросетевой компании. Нынешний визит белорусских энергетиков носит более расширенный характер, касаемо применения опыта работы башкирских коллег со Smart grid. По словам Александра Казакова, Уфа и Минск схожи по своей топологии и то, как развивается электросетевая инфраструктура столицы Башкирии, как выстроена работа диспетчеров и управляемость сетью в Уфе, вызывает немалый интерес у РУП «Минскэнерго».

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Башкирская электросетевая компания

Проект Smart grid АО «БЭСК» представляет интерес для минских энергетиков

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