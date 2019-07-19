У Казанского собора высадят липовую аллею

Возле Казанского собора в Петербурге, на территории Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, высадят липовую аллею. Число саженцев будет соответствовать количеству букв в русском алфавите — 33.

Как сообщает пресс-служба комитета по науке и высшей школе, каждому дереву будет присвоена своя буква и в дальнейшем аллея станет уникальной петербургской азбукой. В создании азбуки могут принять участие все желающие.

Аллею заложат 23 июля, в день проведения акции «Тотальный диктант».