Аренда жилья в Екатеринбурге подорожала и сравнялась с выплатами по ипотеке

Ставки аренды жилья в крупных российских городах за последний год выросли на 27%, посчитали в «Авито Недвижимость». По данным аналитиков, которые приводят «Известия», аренда жилья в целом по стране с октября 2018 года по октябрь 2019-го в среднем подорожала примерно на 13% — до 23 тыс. руб. в месяц. В городах-миллионниках рост ставок оказался существеннее. В Екатеринбурге цены на арендное жилье выросли в среднем до 37 тыс. руб.

Официальная статистика также отмечает рост ставок, однако, более скромный. Так, по данным Росстата, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в сентябре 2019 года составила 13,7 тыс. руб. против 13,6 тыс. руб. в сентябре 2018-го. Двухкомнатные квартиры по данным ведомства подорожали до 17,5 тыс. руб. в месяц (год назад ставка составляла 17,2 тыс. руб.).

Аналитики «Авито Недвижимость» связали рост стоимости арендного жилья с повышением цен на новостройки и вторичное жилье, которое свою очередь произошло из-за введения обязательных эскроу-счетов.

Риэлторы отмечают, что ждать снижения цен на арендное жилье в ближайшее время не стоит. «Осень — это сезон для арендного жилья, так как приезжают студенты, рабочие возвращаются из отпусков. В этот период цены всегда растут. К Новому году ожидается некоторое затишье, но вряд ли ставки опустятся больше, чем на 1-3%», – прогнозирует екатеринбургский риэлтор Татьяна Стрельникова. По ее словам, плата за арендное жилье в Екатеринбурге сегодня сопоставима с выплатами по ипотеке. «Сбербанк уже объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам, вслед за ним потянутся и другие банки. Это может сыграть в пользу покупки квартир для многих граждан, что отразится на спросе и ценах на арендное жилье. Однако, не думаю, что изменений стоит ждать раньше следующего года», — считает риэлтор.

Как меняются цены на первичном рынке жилья в Екатеринбурге, читайте в материале «Эскроу-счета отразились в новостройках»