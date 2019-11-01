Горбачев призвал Россию и Запад не строить новые стены

Бывший президент СССР Михаил Горбачев предостерег Россию и страны Запада от строительства новых — реальных или незримых — стен. Он также выразил обеспокоенность отсутствием диалога между Вашингтоном и Москвой по ядерному оружию. Об этом говорится в комментариях политика агентству Reuters в преддверии годовщины падения Берлинской стены.

«Любая стена — это попытка отгородиться от реальной проблемы, не решая ее. Поэтому я против стен. А в Европе — против разделительных линий и любых "занавесов"»,— пояснил господин Горбачев.

Экс-президент СССР также уверен, что новую холодную войну можно предотвратить. По его мнению, сейчас между Россией и Западом «нет идеологического противоборства», но есть «тесные экономические взаимосвязи, свобода передвижения, общения, культурное сближение». «Как ни опасно нынешнее положение, я не считаю его повторением холодной войны»,— добавил он.

Ранее Михаил Горбачев раскритиковал Запад в своей книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира». По мнению господина Горбачева, западные страны ведут себя «безответственно и нечестно» по отношению к России, создавая из нее образ врага.

О карьере бывшего президента СССР читайте в материале журнала «Огонек» «Человек, изменивший мир».