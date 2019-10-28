Горбачев призвал общество и президента подумать о сменяемости власти

Скоро в продажу поступит книга Михаила Горбачева «Что поставлено на карту: будущее глобального мира», выдержки из которой публикует «РИА Новости». Бывший президент СССР делится своими идеями по поводу внутренней и внешней политики, рассуждает о новых опасностях.

Господин Горбачев критикует Запад, который ведет себя «безответственно и нечестно» по отношению к России, создавая из нее образ врага. Михаил Горбачев уделил в книге большое внимание теме сменяемости власти в России, которая, по его словам, должна стать предметом размышлений для общества и самого президента.

«Для меня постоянное обновление власти — императив современной политики. Он должен быть закреплен законодательно. Но авторы конституции 1993 года включили в нее положение о том, что президент не может избираться более двух сроков подряд. То есть с учетом перерывов нет ограничения на количество президентских сроков»,— заявил 88-летний общественный деятель. Он убежден, что стране необходима развитая политическая система, предполагающая конкуренцию разных программ.

Книга Михаила Горбачева подготовлена издательством «Весь мир». Ее также выпустило издательство Siedler на немецком языке.

О карьере бывшего президента СССР читайте в материале журнала «Огонек» «Человек, изменивший мир».