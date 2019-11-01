Вчера состоялись общественные обсуждения проекта новой маршрутной сети Воронежа. Ее первый вариант был представлен летом, а после многочисленных претензий горожан и перевозчиков в конце прошлой недели ее разработчик РосдорНИИ презентовал скорректированный вариант. После его внедрения перевозчики ждут сокращения рынка.

Скорректированный после сентябрьского обсуждения проект новой маршрутной сети Воронежа вчера рассматривался на общественных обсуждениях, которые, подчеркнули в мэрии, не предусмотрены законодательством. По итогам поступивших замечаний к первому варианту федеральный РосдорНИИ предложил сократить количество маршрутов со 104 до 76. Предлагается ликвидировать 33 маршрута (в том числе четыре, признанных одними из самых востребованных), изменить направления еще 38, организовать десять новых и не менять 28. Начальник управления транспортного планирования и интеллектуальных систем РосдорНИИ Владимир Пащенко отметил, что сеть, которая существует сегодня, получена эволюционным путем. Но «эволюция не всегда приводит к хорошим результатам»: «Большинство видов на Земле в ходе эволюции вымерло». Он также рассказал, что подготовлена интерактивная карта маршрутов, с помощью которой можно более детально ознакомиться с новыми маршрутами.

После этого выступления некоторые собравшиеся начали жаловаться на ликвидацию маршрутов и невозможность для пенсионеров зайти на сайт.

Что за фигня? Они цены поднимают, а в остальном все ...!» — заявил один из граждан.

После этого начальник городского управления транспорта Сергей Латынин взял матершинника за ухо и попытался вывести из зала. В дальнейшем обошлось без брани, но страсти не утихали: заполнившие до отказа Дом архитектора воронежцы не дослушивали выступления коллег Владимира Пащенко по проекту и требовали перейти к вопросам по конкретным маршрутам: «Чего мы слушаем? Тянете всякую ерунду!» Часть из вопросов, как оказалось, была бы снята, если бы горожане не просили сотрудников РосдорНИИ с трибуны. «Если бы вы дослушали, то у вас не возникало бы вопросов по остановкам», — сетовали проектировщики.

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Они также уверяли, что, несмотря на все изменения, сохраняются все пассажиропотоки, так как сохраняется «оттиск сети». «Вы по-прежнему сможете уехать. Пересадки мы постарались минимизировать», — говорили проектировщики, а чиновники добавляли, что параллельно с внедрением сети будут вводиться транспортные карты, с помощью которых не придется платить за пересадку: «Воронеж — единственный миллионник, в котором карт еще нет». «В новой схеме нет белых пятен», — утверждали разработчики. «Про нас вы вообще забыли, отрезали», — кричали жители расположенного на окраине микрорайона Нефтебаза.

Фото: Александр Прытков

Почти все вопросы были частные. Так, в ответ на возмущения пенсионерки о том, что невозможно будет уехать из Северного района до центра, разработчики рассказали о новом маршруте до улицы Чапаева. «При чем тут Чапаев?» — не поняла жительница. Ей объяснили, как именно будет ездить транспорт. «А где эта Чапаева?» — спросила она. — И когда сделают маршрут?» — «В течение пяти лет». — «А-а-а, меня уже не будет». В какой-то момент воронежцы плотным кольцом окружили проектировщиков. Получая ответы, горожане уходили с обсуждения.

По словам мэра Вадима Кстенина, новая сеть будет вводиться в 2020 году «постепенно и аккуратно».

Мы четко понимаем, что в ближайшее время у города не хватит троллейбусов, чтобы закрыть все маршруты.

Также понимаем, что одномоментно весь объем подвижного состава большей вместимости, который предусматривается для обслуживания маршрутов, не может быть не то что закуплен перевозчиками, но даже и произведен заводами-изготовителями», — заявил градоначальник. Поэтому, добавил он, будут приложены все усилия, чтобы ни один действующий маршрут не закрывался, пока не будет обеспечена оснащенная подвижным составом альтернатива из новой сети.

Начальник отдела развития и учета управления транспорта Воронежа Максим Захаров рассказал “Ъ-Черноземье”, что по итогам обсуждения схема может быть локально адаптирована с учетом возможных изменений дорожной инфраструктуры, транспортной и градостроительной ситуации. Но третьих обсуждений, как и формализованных публичных слушаний, уже не будет. «Мы сформируем рабочую группу с привлечением общественников и перевозчиков, будем проверять, насколько новые маршруты будут востребованы», — пояснил господин Захаров. По его словам, сейчас в мэрии также оценивают позитивный и негативный опыт внедрения транспортных карт, в том числе вопрос ликвидации двойной оплаты проезда при пересадке.

Если человек пересаживается на маршрутах, которыми владеет один собственник, тут все просто. Но если маршруты принадлежат разным людям, есть варианты.

Можно делить пополам. Но мы считаем, что плата должна зависеть от расстояния: если у одного пассажир проехал одну остановку, а у другого — десять, то и делить надо соответственно. В идеале для этого нужно переходить на схему двойной валидации, чтобы человек прикладывал карту на входе и на выходе. При таком подходе можно даже сделать не единый тариф, а привязать его к километражу», — рассказал чиновник. Он подчеркнул, что о принятии конкретных решений по этим направлениям говорить пока рано, так как они находятся в работе.

По мнению Владимира Пащенко, внутри города привязывать тариф за длину поездки неправильно, так как есть средняя длина поездки: «В Воронеже она довольно протяженная, и нужно исходить из нее». «Внедрить транспортную карту как технологию не составляет никакого труда. Более того, это не требует бюджетных денег — инвесторы могут в очередь выстроиться. Несложно технологически и поделить деньги между перевозчиками», — рассказал господин Пащенко “Ъ-Черноземье”. По его мнению, обязательным условием должно стать наличие проездных билетов: «Это принципиальный момент: если у человека есть проездной, он экономит и меньше имеет мотивации пересесть за руль».

Председатель инициативной группы воронежских перевозчиков Владимир Георгиевский отметил, что пока новая схема заставляет пассажиров платить дважды: «Если бесплатная пересадка будет организована за счет перевозчиков, то это приведет к множеству проблем: даже повысившийся тариф позволяет решать только какие-то локальные проблемы». Он также заметил, что при обсуждении новой схемы в большей степени вели диалог с пассажирами, а не с перевозчиками.

«Диалог с перевозчиками должен быть продолжен, потому что только тот, кто работает на маршруте, может подсказать, как можно изменить, не похоронив систему», — считает господин Георгиевский. По его прогнозам, при введении сети в том виде, какой есть сейчас, с рынка уйдут около трети крупных перевозчиков: «Складываются ситуации, при которых у компаний остается только 30% от нынешних маршрутов, и при той же административной нагрузке оборот снижается в три раза».

Александр Прытков