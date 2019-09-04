«Хипстеры тоже должны быть довольны»

В гордуме Воронежа состоялась публичная презентация проекта новой маршрутной сети. Из 100 существующих маршрутов общественного транспорта предлагается ликвидировать 29, изменить 30 и создать семь новых. Это необходимо для сокращения дублирования, улучшения транспортной доступности отдаленных микрорайонов. Перевозчики согласились с отдельными предложениями, но попросили «не разрушать» маршрутную сеть, пока в городе не введены транспортные карты и выделенные полосы для общественного транспорта.



Проект новой маршрутной сети Воронежа был опубликован в конце августа, после чего мэрия объявила о начале его общественного обсуждения. Горожане оставляли комментарии под соответствующей информацией в соцсетях, которые будут учтены городскими властями при доработке проекта. За неполные две недели воронежцы опубликовали «около 1900 откликов», рассказал вчера мэр Вадим Кстенин, но из них 95% пришлось на просьбы «оставить маршрут», а не на развернутые предложения. Сбор мнений «заинтересованных сторон», в том числе общественников и перевозчиков, продолжится в течение двух-трех недель, подчеркнул господин Кстенин.

Общественники и представители перевозчиков пришли и на публичное обсуждение. О новой схеме им докладывал начальник управления транспортного планирования и интеллектуальных систем РосдорНИИ (осуществляет разработку проекта) Владимир Пащенко. Он напомнил, что предложенная схема (в ее рамках планируется изменить 30 маршрутов, ликвидировать 29 и создать семь новых) призвана снизить существующее дублирование (сейчас совпадения есть у более половины маршрутов), повысить транспортную доступность отдаленных районов и охватить общественным транспортом большее количество магистралей.

Господин Пащенко отметил: пассажиропоток общественного транспорта падает, и эта ситуация наблюдается не только в Воронеже. Также он призвал не делать из маршруток «социальный сервис, который будет возить только тех, у кого нет машины»: «Не нужно делать общественный транспорт специально для малоимущих, так мы не сделаем его хорошим. Мы должны делать его таким, чтобы все здесь присутствующие, не потеряв достоинства, могли проехаться в автобусе». Также представитель РосдорНИИ отметил, что схема не в полной мере предполагает учет перспективного появления в Воронеже легкорельсового транспорта, хотя отдельные замечания на этот счет в РосдорНИИ сделали.

Говоря о проекте, господин Пащенко отметил преимущества автобусов большой вместимости (маршрутки малой вместимости должны практически исчезнуть) и заявил о «правильности» возможного перехода на брутто-контракты, когда выручку перевозчиков будет аккумулировать муниципалитет, а затем оплачивать их работу: «Исчезает конкуренция за пассажиров, перевозчики начинают заниматься своим делом. Но это не предмет нашей работы». Составители новой схемы продумали и вопрос организации выделенных полос для общественного транспорта: их необходимую протяженность они оценили в 30 км.

Проект организации выделенных полос общественного транспорта Фото: voronezh-city.ru

По словам господина Пащенко, многие жители города жалуются не на маршрутную сеть, а на качество обслуживания. Способы повышения качества обслуживания обозначил Сергей Леонидов из группы FTnet, который поделился наработками по созданию автоматизированной системы оплаты проезда, полученными в сотрудничестве со Сбербанком. По словам господина Леонидова, транспортная карта позволила бы горожанам использовать пересадочные маршруты без повторной оплаты (в том числе на транспорте разных перевозчиков), выгодно совершать короткие поездки или же оплачивать длительные проездные. «Транспортная карта может быть привязана к мобильным сервисам, необходимым для адаптации горожан к новой сети, использоваться на других видах транспорта — например, железной дороге. Также с ее помощью можно будет записаться в поликлинику, войти в университет, оплатить обед в школе. Ее можно внедрить в любое устройство — это модно среди хипстеров, они тоже должны быть довольны», — заявил господин Леонидов. Он отметил «большое недоверие» к системе транспортного обслуживания в Воронеже: «Граждане не верят администрации и перевозчикам, перевозчики не верят администрации и пассажирам. Город остается между молотом и наковальней. За счет транспортной карты повысится прозрачность для всех сторон».

Активист воронежского движения «Город и транспорт» Виталий Иванищев заявил о «непонимании, зачем сейчас нужна новая маршрутная сеть»: «Если бы параллельно с выделенными полосами, транспортной картой, тогда понятно. А почему сейчас?» Его поддержал «представитель инициативной группы перевозчиков», владелец воронежского АТП-1 (обслуживает более десяти маршрутов) Владимир Георгиевский. «Первый, положительный момент — реформа транспорта подразумевает брутто-контракты. Если такая система заработает, город наконец увидит, как работает транспорт», — отметил господин Георгиевский. Но, по его словам, перевозчики видят и «четыре проблемы»: «Сокращение длины маршрутов не позволит попасть из одного конца города в другой без пересадок, к чему привыкли воронежцы. Недавно после обращения жителей Новой Усмани было отменено решение о сокращении маршрутов большой протяженности, а сколько таких обращений может появиться после создания новой схемы? Конечно, пересадки могут принести в два раза больше денег перевозчикам, но это не компенсирует негатив горожан. Пока нет “выделенок” и транспортных карт, разрушать маршрутную сеть не нужно».

По его словам, после внедрения новой схемы возможен и резкий рост числа ДТП: «Сейчас на маршруты выходят 1,5 тыс. автобусов, а теперь планируется выпустить столько же, но почти исключительно большой вместимости, менее маневренные. Встанут даже многополосные улицы вроде Московского проспекта, не говоря об улицах, где два ЛиАЗа не смогут разъехаться». Господин Георгиевский призвал также учитывать планы по строительству легкорельсового транспорта и необходимость реконструкции улиц (в частности, улицы Ипподромной, по которой предполагается пустить новые маршруты).

Выступавшие следом представители общественности из отдаленных районов в первую очередь просили не убирать конкретные маршруты. Курирующий промышленность и транспорт областной вице-премьер Артем Верховцев поддержал «первоочередную задачу введения автоматизированной системы оплаты проезда».

«Даже если мы будем очень быстро бежать, то легкорельсовый транспорт в Воронеже появится в любом случае не раньше чем через пять лет — это очень большой проект. Сейчас привязывать маршрутную сеть к рельсовому транспорту нельзя», — сказал мэр Вадим Кстенин, отметив, что контракты с перевозчиками заключаются как раз на пятилетний срок. При этом господин Кстенин подчеркнул, что решение по возможному переходу на систему брутто-контрактов пока не принято.

Олег Мухин