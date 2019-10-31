Reuters: Гуцериев договаривается с «Трастом» о выкупе А101 и доли в «Русснефти»

Миллиардер Михаил Гуцериев ведет переговоры о выкупе за 95 млрд руб. активов, переданных Центральному банку (ЦБ) в 2017 году, включая доли в А101 и «Русснефти», сообщает Reuters. О планах господина Гуцериева купить 49% А101 и довести свою долю в компании до 100% стало известно накануне.

В подготовленной в середине сентября банком «Траст» презентации говорится о путях возможного соглашения между Михаилом Гуцериевым, его братом Саитом-Саламом и группой «Сафмар», в результате которого банк в совокупности может получить 136 млрд руб. (из них 95 млрд руб.— деньгами) в течении пяти лет. В обмен на это «Траст» должен с сентября 2024 года отказаться от претензий к участникам соглашения.

Осенью 2017 года ЦБ санировал Бинбанк (ныне присоединен к банку «ФК Открытие») и Рост-банк (влит в «Траст»). Тогда же Михаил Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов в качестве компенсации затрат ЦБ на санацию передали на баланс Бинбанка и Рост-банка акции девелоперов «Интеко» и А101, а также 25% привилегированных акций «Русснефти». На спасение группы Бинбанка ЦБ направил более 850 млрд руб., хорошие активы Бинбанка и Рост-банка были переданы в «ФК Открытие», плохие — банку «Траст».

В презентации банка «Траст», подготовленной спустя два года, сказано, что общий ущерб от сделок, «причиненный банку бывшими контролирующими лицами», «Траст» и KPMG оценивают примерно в 372 млрд руб. Потенциальные претензии к бывшим владельцам могут достигать более 753–755 млрд руб., так как включают помимо ущерба от сделок проценты за пользование средствами Центробанка (383 млрд руб.). Претензии непосредственно к Михаилу Гуцериеву по этим сделкам оцениваются в 85,5 млрд руб., говорится в презентации. Менеджмент «Траста» порекомендовал собственному наблюдательному совету пойти на предложение господина Гуцериева об урегулировании долга, поскольку взыскать с него при положительном решении суда можно лишь около 42 млрд руб.— это значительно меньше предложенных в рамках мирового соглашения 136 млрд руб.

Также в презентации названа общая долговая нагрузка бизнеса Михаила Гуцериева — 1,025 трлн руб. Подчеркивается, что «Трасту» выгоднее пойти на мировую, нежели пытаться взыскать прогнозный ущерб в 755 млрд руб.