РБК: Гуцериев купит одного из крупнейших девелоперов Москвы А101

Миллиардер Михаил Гуцериев намерен купить 49% девелопера А101 у «Траста» и довести свою долю в компании до 100%, сообщает РБК со ссылкой на источники. В «Трасте», А101 и «Сафмаре» отказались комментировать информацию о сделке.

Учредитель А101 — кипрская Balamer Holdings Limited. 51% принадлежит Михаилу Гуцериеву через другие компании, 49% владеет ЦБ через «Рост Инвестиции». 100% Balamer Holdings Limited находится в залоге на $500 млн Россельхозбанка.

До 2017 года доля А101 принадлежала племяннику господина Гуцериева Микаилу Шишханову. Он передал этот актив Рост-банку, который санировал Бинбанк. Его мажоритарием до 2017 года выступал господин Шишханов, а миноритарным пакетом владел сам Михаил Гуцериев.

«Траст» получил «плохие долги» санированных ЦБ банков в 2017 году, в их числе был и Бинбанк. По данным РБК, выкуп А101 входит в часть сделки по требованиям «Траста» к бывшим собственникам Бинбанка.

ЦБ в 2017 году санировал Бинбанк (сейчас присоединен к банку «Открытие») и Рост-банк, который влили в «Траст». На базе «Траста» действует банк непрофильных активов. Ранее Reuters сообщал, что господин Гуцериев договаривается с Центробанком об урегулировании долга 140 млн руб.

Подробнее о причинах санации Бинбанка — в материале “Ъ” «Уставшие собственники потянулись в ЦБ».

О том, почему господин Шишханов отдал А101,— в публикации “Ъ” «Микаил Шишханов прощается с девелопментом».