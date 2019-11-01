ВЭБ сдает украинскую лицензию

Дочерний банк ВЭБ.РФ на Украине — Проминвестбанк (ПИБ) — сообщил, что полностью прекращает обслуживание физических лиц. Это очередной шаг на пути к уходу с рынка до того, как его в очередной раз попытаются продать. По мнению экспертов, шансы покинуть украинский рынок добровольно у ВЭБа есть. Такой подход поддерживает нацбанк страны, а средств у ПИБа достаточно, чтобы расплатиться по всем обязательствам.

Украинский Проминвестбанк, принадлежащий российскому ВЭБ.РФ, сообщил, что прекращает обслуживание платежных карт: с 11 ноября — Visa, а с 1 декабря — MasterCard. Кроме того, банк активно сворачивает офисы и сокращает обязательства перед клиентами. Как пояснили “Ъ” в пресс-службе ВЭБа, Проминвестбанк действительно активно сворачивает деятельность под давлением Национального банка Украины (НБУ), который настаивает на том, чтобы банки с российским капиталом рассчитались с кредиторами, сдали лицензию и ушли с рынка. В ВЭБе подчеркнули, что Проминвестбанк будет осуществлять обслуживание клиентов до тех пор, пока не рассчитается со всеми кредиторами.

Исходно ВЭБ, как и Сбербанк, рассчитывал продать дочернюю структуру. Однако Киевский апелляционный суд в начале осени прошлого года арестовал акции и имущество дочерних структур российских госбанков в рамках исполнения решения Арбитражного суда Гааги о взыскании убытков с России за утраченное имущество в Крыму (см. “Ъ” от 13 сентября 2018 года). И хотя в августе Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма встал на сторону ВЭБа и запретил украинским исполнительным органам осуществлять продажу акций Проминвестбанка, а аукцион по продаже акций, намеченный на 28 августа, не состоялся, было принято решение оперативно свернуть деятельность.

«Проминвестбанк в срок до 1 июля 2020 года планирует полное погашение обязательств перед кредиторами, сокращение офисов до одного и сокращение персонала до 200 человек»,— сообщили в ВЭБе.

По пути сворачивания бизнеса и сдачи лицензии пытался пойти банк «ВТБ Украина», но, распродав наиболее качественные активы, столкнулся с кризисом ликвидности. В конце прошлого года он не смог исполнять свои обязательства перед клиентами, был признан неплатежеспособным и принудительно выведен с рынка (см. “Ъ” от 28 ноября 2018 года). Сбербанк же до сих пор рассчитывает продать свою украинскую структуру.

По мнению экспертов, Проминвестбанку вряд ли грозит повторение судьбы ВТБ. Позитивным для российской стороны является то, что в конце августа Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма удовлетворил требования российской стороны и запретил Украине продавать акции Проминвестбанка, считает начальник аналитического отдела ИК «Русс-инвест» Дмитрий Беденков. По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, денежные средства и их эквиваленты, отраженные в активах банка на 30 сентября (854 млн гривен), более чем в 1,5 раза покрывают средства клиентов (519 млн гривен). «Формально надо учитывать еще и средства, привлеченные от банков (712 млн гривен). С ними полного покрытия обязательств высоколиквидными активами не будет,— продолжает он.— Но средства банков получены от материнской организации (ВЭБа), поэтому можно уверенно утверждать, что Проминвестбанк способен расплатиться со всеми рыночными обязательствами, то есть риск быть признанным неплатежеспособным невелик».

В ВЭБе также не ожидают отзыва лицензии у дочернего банка, поскольку уже решили существенную часть проблем. Согласно результатам деятельности Проминвестбанка с 1 июля 2018 года по 1 октября 2019 года взыскано проблемных долгов на сумму $162,6 млн, реализовано недвижимого имущества на сумму $42 млн, депозиты физических и юридических лиц сократились на 95%, до $15,4 млн. При этом убытков от выхода с Украины ВЭБ в моменте фактически не получит. По словам господина Волкова, значительная часть потерь от украинского бизнеса ВЭБа уже отражена в своей отчетности, дополнительные потери не превысят 5 млрд гривен.

Ксения Дементьева