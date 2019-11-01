Не надо Hyatt

Арбитражный суд Ростовской области отказался утвердить мировое соглашение между предпринимателем Игорем Гориным и его кредиторами, так как негативно оценил сделку бизнесмена со структурами «Группы Агроком», на которой оно основывалось. Сделка предполагала погашение задолженности господина Горина перед кредиторами за счет передачи его гостиницы «Дон-Плаза» и недостроенного отеля Hyatt группе, однако арбитраж посчитал ее непрозрачной. В этих действиях суд усмотрел признаки сговора, а предложение заключить мировое соглашение охарактеризовал как попытку прикрыть некие договоренности «в целях перераспределения активов».



Оценка судом сделки по урегулированию задолженности Игоря Горина перед «Группой Агроком» отражена в полном тексте судебного определения об отказе в утверждении мирового соглашения между ними (документ был опубликован в картотеке суда в среду). В определении сказано, что стороны представили суду проект договора купли-продажи доли размером 55,5% в ООО «МКЦ-Росевродевелопмент», согласно которому некая неназванная организация обязуется перед «Группой Агроком» выкупить эту долю (не уточняя, у кого), а потом продать группе. В свою очередь группа брала на себя обязательства уступить «данной неустановленной организации» права требования к Игорю Горину и Андрею Демишину (они владели ООО через офшорные компании — “Ъ-Юг”).

«При этом должник, кредиторы и финансовый управляющий не смогли пояснить суду ни наименование неустановленной организации, ни ее правоотношения с должником Гориным И.В., ни то, на каком основании данная организация будет приобретать долю участия и в связи с чем данное обстоятельство прекратит обязательство Горина И.В. перед ООО “Группа Агроком”»,— говорится в судебном определении.

Вместе с тем суд признал само мировое соглашение между господином Гориным и его кредиторами неисполнимым в принципе.

В соглашении был прописан график, по которому предприниматель обязуется осуществить выплату задолженности всем кредиторам. В частности, предполагалось что он перечислит 3,883 млрд руб. «Группе Агроком» в течение двух месяцев. В целях проверки исполнимости мирового соглашения суд попросил представить выписки с банковских счетов Игоря Горина и другие возможные доказательства наличия у него активов, достаточных для исполнения обязательств перед кредиторами. Однако убедительных для суда доказательств предприниматель привести не смог.

«Ничего, кроме голословных утверждений о наличии каких-то договоренностей между кредиторами и должником, а также неизвестными лицами, финансовым управляющим, должником и кредиторами суду не представлено»,— отмечается в судебном определении.

В действиях Игоря Горина и его кредиторов суд усмотрел признаки сговора, а предложение заключить мировое соглашение характеризовал как попытку прикрыть некие договоренности «в целях перераспределения активов».

«Судом делается вывод, что условия данного мирового соглашения являются неисполнимыми, само мировое соглашение заключено исключительно в целях прекращения производства по делу о банкротстве и предоставления временного промежутка должнику для вывода активов и распределения их между аффилированными лицами и дружественными кредиторами»,— говорится в судебном определении.

В «Группе Агроком» с выводами суда не согласны. «Сговор судом не установлен, законодательство не предусматривает запрета на достижение каких-либо соглашений между кредиторами и должником в рамках мирового соглашения. Действия сторон свидетельствуют лишь о намерениях урегулирования задолженности господина Горина. Права должника и кредиторов данным мировым соглашением не нарушаются. Между всеми кредиторами господина Горина было достигнуто соглашение по всем вопросам, связанным с урегулированием задолженности перед ними. Стороны не исключают заключение мирового соглашения в суде апелляционной инстанции»,— прокомментировали определение суда в «Группе Агроком».

Юрист практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Марина Филиппова выводы суда считает обоснованными. «Суд не без оснований заподозрил, что между должником и основным кредитором достигнуто некое соглашение, содержание которого стороны утаивают от суда. Вместе с тем по условиям представленного на утверждение мирового соглашения должник обязуется в достаточно короткие сроки погасить требования кредиторов путем перечисления им денежных средств. Однако судом установлено, что денежные средства у должника отсутствуют. Возможность исполнить условия мирового соглашения документально не подтверждена. Одновременно с этим суд, основываясь на документах, имеющихся в материалах дела, пришел к выводу, что должник и основной кредитор, находясь в сговоре и действуя недобросовестно, и не собираются его исполнять»,— говорит Марина Филиппова.

Напомним, на прошлой неделе ростовский арбитраж в рамках дела о банкротстве Игоря Горина рассматривал возможность утверждения мирового соглашения между предпринимателем и его кредиторами (в их числе, помимо структур «Группы Агроком», несколько аффилированных с господином Гориным фирм, а также его бывшая супруга Наталья Горина, суммарно их требования составляют около 20 млн руб.). Основой предложенного суду варианта соглашения была сделка, которая предполагала передачу активов Игоря Горина и его партнера по бизнесу Андрея Демишина (ростовская гостиница «Дон-Плаза» и недостроенный отель Hyatt) структурам «Группы Агроком» в счет погашения их задолженности перед группой и другими кредиторами. 21 октября стало известно о завершении сделки, и группа объявила, что больше не имеет финансовых претензий к предпринимателям. Однако в тот же день арбитраж вынес определение об отказе в утверждении мирового соглашения Игоря Горина с кредиторами и объявил его банкротом.

Вадим Водолазов